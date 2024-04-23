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公布第五波內閣 卓榮泰：希望外界了解新內閣人選有考慮性別比

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
準行政院長卓榮泰（左）上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（右）接任。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左）上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（右）接任。記者曾原信／攝影

準行政院長卓榮泰今天上午公布第五波內閣人選，多為留任，唯主計長由曾擔任台南市研考會主委的陳淑姿出任，卓榮泰表示，公布內閣名單後，外界質疑內閣名單中性別比失衡，雖然此次並為刻意安排女性內閣人選登場，但也希望外界了解新政府內閣人選有將性別比考慮進去。

此次公布的內閣名單中，農業部長由原代理部長陳駿季接任，財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮皆留任。

準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（右二）接任，僑委會委員長徐佳青（左起）、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮皆續任。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（右二）接任，僑委會委員長徐佳青（左起）、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮皆續任。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）上午公布第五波內閣名單，多為留任，僅主計長陳淑姿（右二）為新接任。左起為準行政院秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲、準農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）上午公布第五波內閣名單，多為留任，僅主計長陳淑姿（右二）為新接任。左起為準行政院秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲、準農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，農業部長則由目前代理部長陳駿季接任，財政部長莊翠雲（中）續任，左為準行政院秘書長龔明鑫。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，農業部長則由目前代理部長陳駿季接任，財政部長莊翠雲（中）續任，左為準行政院秘書長龔明鑫。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）上午公布第五波內閣名單，多為留任，僅主計長陳淑姿（右二）為新接任。左起為準行政院秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲、準農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮，全體於記者會結束後鞠躬感謝國人支持。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰（左四）上午公布第五波內閣名單，多為留任，僅主計長陳淑姿（右二）為新接任。左起為準行政院秘書長龔明鑫、財政部長莊翠雲、準農業部長陳駿季、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮，全體於記者會結束後鞠躬感謝國人支持。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，並表示此次內閣人選希望達到「行動創新」精神。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，並表示此次內閣人選希望達到「行動創新」精神。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（圖）接任。記者曾原信／攝影
準行政院長卓榮泰上午宣布第五波內閣名單，此波名單多為續任，唯主計長由陳淑姿（圖）接任。記者曾原信／攝影

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