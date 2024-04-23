公布第五波內閣 卓榮泰：希望外界了解新內閣人選有考慮性別比

準行政院長卓榮泰今天上午公布第五波內閣人選，多為留任，唯主計長由曾擔任台南市研考會主委的陳淑姿出任，卓榮泰表示，公布內閣名單後，外界質疑內閣名單中性別比失衡，雖然此次並為刻意安排女性內閣人選登場，但也希望外界了解新政府內閣人選有將性別比考慮進去。
此次公布的內閣名單中，農業部長由原代理部長陳駿季接任，財政部長莊翠雲、僑委會委員長徐佳青、海委會主委管碧玲、人事長蘇俊榮皆留任。
外傳衛福部前部長陳時中將任行政院政務委員，外界批評，陳時中接任後，將會是地下部長。衛福部長薛瑞元今天表示，「不會啦」，行...
新內閣人事今天公布第4波名單，新任農業部長由代理部長陳駿季真除，正式出任賴政府首位農業部長。
準閣揆卓榮泰23日公布第五波內閣人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮留任，...
準閣揆卓榮泰今天公布第5波內閣人事，6位閣員包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇俊榮...
520總統即將就任，新內閣也將隨之上台。目前的內閣雖在一月總辭，但受到總統慰留，2024總統和立委選舉結果產生後到520總統就職，這段不算短的時間，看守內閣表現如何？仍然需要受到關注。
準閣揆卓榮泰今天上午10時將公布第5波內閣人事，包括財政部長莊翠雲、海委會主委管碧玲、僑委會委員長徐佳青、行政院人事長蘇...
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