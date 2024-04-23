北市議會擬查北士科案 柯文哲嗆不要轉移台智光案焦點

台北市北投士林科技園區設定地上權案屢遭質疑，藍綠議員昨天連署提案成立專案小組調查。台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，北士科的案子非常清楚，完全沒有問題，應該要查的是台智光案，「至少人都被檢察官收押了，所以不要轉移焦點。」

為監督釐清台北市政府核定「京華城改建案」、「北投士林科技園區三處市有土地設定地上權招商案」的決策始末，台北市議會藍綠議員昨天共同提案，議會成立專案小組調查、訪談柯文哲及相關局處官員、調閱資料文件，檢討相關主導參與者行政責任。

台北市前副市長、現任民眾黨立委黃珊珊則說，士北科地上權招標本是好事，卻在政治操作下成壞事。

民眾黨立法院黨團上午舉行例行會議，柯文哲會後受訪時表示，北士科的案子非常清楚，完全沒有問題，「如果要罵人，要先講覺得哪個地方有問題」，相關的會議紀錄都有，現在要查的是台智光，「至少人都已經被檢察官收押了，所以不要轉移焦點。」

媒體詢問，民眾黨立法院黨團總召黃國昌過去提倡委員會中心主義，昨天卻天在立法院司法及法制委員會選擇不投票，遭到公督盟批評是雙重標準，柯文哲聽聞後僅說，「這個你要去問黃國昌，今天沒有討論這個」。