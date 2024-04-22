蕭美琴遭爆帶23瓶私酒返台？ 媒體人質疑：這爆料一聽就覺得怪

前駐美國代表、準副總統蕭美琴日前遭爆透過外交部要求關務署免23瓶私酒查驗，且外交部及財政部皆協助辦理，引起外界關注。對此，資深媒體人黃暐瀚於個人臉書表示，爆料者提供的資訊讓他「一聽就覺得怪」。

黃暐瀚說明，近日網傳蕭美琴帶私酒回台，形同「私菸2.0」的新聞出來時，自己第一時間想知道的就是「規定是如何？」他指出，根據「政府派駐國外人員任滿調回攜帶自用物品辦法」，駐外人員回台可以將自用物品帶回。對於爆料者提供「清單」，指控蕭美琴「企圖」帶回價值3萬6千元的23瓶酒，並可能準備私賣，「情節離奇，我一聽就覺得怪」。

黃暐瀚表示，23瓶酒，價值3萬多，拿回台灣大概也只是喝掉、宴會用或餽贈親友，質疑道「去賣？一個副總統當選人？可能嗎？」他強調，若運回整貨櫃，幾百箱、上千萬，再指控說拿去賣，那他就不覺得意外，並坦言「3萬多的酒拿回台灣賣？也難怪府方高層跟外交部，初步懷疑，這是『認知作戰』」。

黃暐瀚提及，有過先前「私菸案」的經驗，對於指控存有懷疑是對的，但懷疑之後，得冷靜思考、爬梳證據、釐清規定，再得到自己的答案。黃暐瀚說明，有關此案，財政部跟外交部都對外說明，駐外人員按照規定回國辦理自用物品運回，蕭美琴的酒品提供了清單，外交部出公文請求「免查驗」，而非「免稅」，因此該繳的稅還是要繳，一切照規矩。

針對此事，財政部長莊翠雲22日表示，去年就有55位駐外人員回國也是採取同樣情形辦理，並沒有不同，這「沒有任何特權」，完全依照相關規定辦理。

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