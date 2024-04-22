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傅崐萁將率團赴中 綠營質疑修反滲透法企圖弱化國安

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
民進黨今舉行「國民黨接連赴中，劍指反滲透法傷害國安」記者會，質疑國民黨與中共企圖聯手弱化國安防火牆。民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、民進黨立委沈伯洋等人出席。圖／民進黨提供
民進黨今舉行「國民黨接連赴中，劍指反滲透法傷害國安」記者會，質疑國民黨與中共企圖聯手弱化國安防火牆。民進黨發言人吳崢、政策會執行長王義川、民進黨立委沈伯洋等人出席。圖／民進黨提供

繼前總統馬英九赴中訪問後，國民黨立院黨團總召傅崐萁近期也將率立委團赴中。民進黨今天舉行「國民黨接連赴中，劍指反滲透法傷害國安」記者會，質疑馬英九、國民黨團近期倡議修反滲透法，目的在與中共企圖聯手弱化國安防火牆。

民進黨今舉行記者會，包括發言人吳崢、政策會執行長王義川、民進黨立委沈伯洋等人出席。吳崢表示，馬英九訪中後，馬辦隨即提出「反滲透法」修法主張，國民黨也隨之呼應，令人懷疑是否有接受中方指點。而傅崐萁本周又要大動作在會期中率立委團訪中，令人懷疑是否將進一步討論修法內容。

吳崢說，在今年初結束的大選可以看到，中國介選的情形非常嚴重、樣態非常多，包含以中國資金資助、赴中旅遊團招待、假民調、假訊息等，企圖影響台灣民主的運作。「反滲透法」定義的境外勢力就是中國，如果未來被鬆綁削弱，對台灣的民主將會造成嚴重的侵蝕和危害。

沈伯洋表示，台灣本來就有一些針對中國的規範，除了「反滲透法」還有「兩岸人民關係條例」，但中國試圖蠶食鯨吞台灣的法律框架，先修「反滲透法」接下來可能就是「兩岸人民關係條例」，這才會有中配入籍6年縮短為4年的想法，就是要逐步弱化台灣對中國入侵的防範與守護，沒想到有政黨竟然呼應中國共產黨，民進黨予以嚴厲譴責。

沈伯洋表示，馬英九提出修「反滲透法」，到傅崐萁率立委團赴中參訪，目的就是要設定法律的框架。過去國民黨與中國提出的「藍八縣」，只讓中客到藍營執政的縣市，現在花蓮因為地震有許多需要幫助的地方，但縣政府盤點事項先卡住中央，極可能是要帶入中國的資源，甚至是帶遊客，無視中央法規直接與地方政府談。我們必須要嚴防對岸想打破法律框架的方式，此次傅崐萁赴中一定要好好觀察，國民黨如何跟共產黨眉來眼去。

王義川指出，中國過去介入台灣選舉例子眾多，才會產生「反滲透法」，其規定皆是在處理違法的情事，包括賄選行為、透過「假訊息」與「假影片」來發動「資訊戰」等企圖影響選舉的手段，甚至透過境外介入給錢、威脅利誘，對於這種違法行徑予以「加重其刑」，何以還需要再修改？而「反滲透法」所規範侵犯的境外勢力對象直指對象就是中國，國民黨針對這部分竟有疑慮？

吳崢補則呼籲傅崐萁，如果在赴中期間和中國交流討論涉及到台灣立法院內部修法議程，將踩到國安的底線，台灣社會不能容忍立委和中國私相授受，請千萬不要試探台灣民主及自我防衛的底線。

反滲透法 國民黨 馬英九

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