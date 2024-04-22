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黨產會未認定智庫是附隨組織？國民黨：建物封條仍在

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫、松山區第三區黨部等十三處黨產遭查封。 圖／報系資料照片
國民黨智庫、松山區第三區黨部等十三處黨產遭查封。 圖／報系資料照片

國民黨智庫「國政基金會」裁員，黨主席朱立倫稱是受黨產條例影響。不當黨產委員會主委林峯正今表示，這是錯誤的資訊，黨產會並未認定國政基金會是國民黨的附隨組織，也未監管財務，目前國政基金會的資金往來沒有監控。不過，國民黨回應，智庫建物2017年就遭查封，這樣的動作實質上就被認列為國民黨組織。

朱立倫昨天表示，是受黨產條例影響，旗下智庫「國家政策研究基金會」無法取得財源，因此決定逐步精簡財源。而智庫每年開銷大概新台幣7000萬到8000萬元，只有透過轉型，透過改革，讓智庫輕量化並結合民間資源。

黨產會先前向國民黨追徵8.6億元，國民黨所提出的清償計畫遭到黨產會拒絕，於2017年向行政執行署台北分署提出查封國民黨不動產。

國民黨表示，國家政策研究基金會建物在2017年12月就被依黨產條例遭到查封，迄今封條仍在。也因為這樣的查封動作，實質上被認列為國民黨組織，不但不能投標，更因為捐款者擔心被民進黨政治追殺，難以對外募款，財務上受到強烈衝擊；為了智庫能永續經營，只能朝輕量化的方向進行改革。

國民黨 黨產會

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