國民黨智庫裁員 朱立倫證實砍三分之二 年預算剩5千萬

國民黨智庫國政基金會因財源不足，傳出將裁員。國民黨主席朱立倫今證實此事，並指遭不當黨產條例封鎖導致基金會沒有財源，今年預計轉型改革輕量化，減少至三分之一、5千萬，讓國政基金會能結合學界、社會資源再生。

朱立倫今出席中和緬甸新年浴佛活動，會前被問及國政基金會傳出裁員。朱說，國政基金會設置最主要的目的希望能為國家培養好的人才、設計好的政策，但這幾年民進黨執政後，以不當黨產條例封鎖他們，讓國政基金會沒有財源，無法接公部門的案子，每年支出7、8千萬只能轉型改革輕量化、結合民間資源，今年預計減少至三分之一、5千萬，明年繼續往下減，讓國政基金會能可長可久，將來能結合學界重要平台、社會資源再一次再生，提供立院黨團、地方政府最好的政策。

至於憲法法庭將在23日辯論死刑是否違憲，朱指出，台灣民意7成以上、近8成民意都是反對廢死，且長期根據立法院、行政院訂定法律，如果現在出現一個「太上院」，超越行政立法，動輒以修憲、憲法角度面對問題，所有立院通過的法律或是重要決議都是違憲，行政院做的決議也是違憲，「這是一個陰謀」，代表民進黨現在已經無法掌控國會，唯一能掌控的是御用的大法官。

而美國眾議院今日通過援外法案，將向烏克蘭、以色列、及台灣等印太國家提供安全援助。朱指出，對美國既感謝又感慨，感謝美國國會對台灣的支持，國家安全是大家的共識，但感慨台海安全成為全世界關切目標，盼大家一起努力，能有一天關注台灣的經濟發展，而不是關注台海安全。