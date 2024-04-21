綠批徐巧芯名牌行頭 她舉品牌背後故事 不對的應是雙標

國民黨立委徐巧芯大姑與其夫婿涉詐騙洗錢案，延燒至議員苗博雅檢視徐巧芯是否穿名牌？台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書說，事實上，名牌不是問題，台灣也不該仇富，她認為，徐巧芯的名牌事件，不對的應該是打著窮苦出生、博同情，卻全身名牌的雙標，和政治人物無法解釋的財產清單是否和權勢掛鉤，才是徐巧芯應該要正面說明的部分。

吳欣岱說，徐巧芯名牌事件出來之後，很多人都開始談自己從不用名牌、穿著樸素。但事實上，名牌不是問題，也不該仇富，應該改善的是美學教育，和看到物品的本質。

她也舉徐巧芯很愛戴、有很多款式的小花項鍊是Van Cleef & Arpels品牌，這個品牌是寶石商人和工匠的孩子兩個人相愛、兩個家庭結合的成果。因為愛情是品牌的起源，也見證了很多愛情故事。

吳欣岱也舉品牌Saint Laurent為例，打破兩性邊界，讓女性的身體曲線融入剛硬方正的男性服飾，在女人穿長褲就大逆不道的當時，穿著煙裝就象徵著女性賦權；Burberry的風衣是當時戰爭的產物，具有功能性的外衣織品在細雨綿綿的英國，肩章、D型環各有用途，一件衣服竟然可以看出文化和歷史。

吳說，也很常有人問她戴的那隻古董手錶tank，除了是黛安娜王妃的愛錶之外，它也是卡地亞以在1916年擊敗德國軍隊的英國軍用坦克命名。當時坦克的問世讓第一次世界大戰陸戰帶來極大優勢，有穩定軍心的作用。

吳欣岱提到，這些品牌會令人嚮往，背後當然有拜金和商人的哄抬。但它們能雋永流傳，不只是因為它象徵著財富，而是因為精神和文化。資本主義雖然容易讓人迷失，但事物的本質，始終會隨著時間更加鮮明。

吳說，她剛出社會，看到許多女醫師分享愛馬仕配貨，一個包包要幾十萬、幾百萬的時候，也曾經憧憬，想過這樣的生活到底是什麼樣子？後來自己選了一條不同的道路，要去市場拜票、要出門募款。幾萬甚至幾十萬的配件，自然不適合時常出現。但她還是會欣賞這樣的東西，也很佩服有品味的人讓東西發揮出價值。