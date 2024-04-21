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綠批徐巧芯名牌行頭 她舉品牌背後故事 不對的應是雙標

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書放上自己目前穿過最貴的衣服「萬聖節cosplay的訂製西裝」。圖／引用自吳欣岱臉書
台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書放上自己目前穿過最貴的衣服「萬聖節cosplay的訂製西裝」。圖／引用自吳欣岱臉書

國民黨立委徐巧芯大姑與其夫婿涉詐騙洗錢案，延燒至議員苗博雅檢視徐巧芯是否穿名牌？台灣基進北市黨部主委吳欣岱今在臉書說，事實上，名牌不是問題，台灣也不該仇富，她認為，徐巧芯的名牌事件，不對的應該是打著窮苦出生、博同情，卻全身名牌的雙標，和政治人物無法解釋的財產清單是否和權勢掛鉤，才是徐巧芯應該要正面說明的部分。

吳欣岱說，徐巧芯名牌事件出來之後，很多人都開始談自己從不用名牌、穿著樸素。但事實上，名牌不是問題，也不該仇富，應該改善的是美學教育，和看到物品的本質。

她也舉徐巧芯很愛戴、有很多款式的小花項鍊是Van Cleef & Arpels品牌，這個品牌是寶石商人和工匠的孩子兩個人相愛、兩個家庭結合的成果。因為愛情是品牌的起源，也見證了很多愛情故事。

吳欣岱也舉品牌Saint Laurent為例，打破兩性邊界，讓女性的身體曲線融入剛硬方正的男性服飾，在女人穿長褲就大逆不道的當時，穿著煙裝就象徵著女性賦權；Burberry的風衣是當時戰爭的產物，具有功能性的外衣織品在細雨綿綿的英國，肩章、D型環各有用途，一件衣服竟然可以看出文化和歷史。

吳說，也很常有人問她戴的那隻古董手錶tank，除了是黛安娜王妃的愛錶之外，它也是卡地亞以在1916年擊敗德國軍隊的英國軍用坦克命名。當時坦克的問世讓第一次世界大戰陸戰帶來極大優勢，有穩定軍心的作用。

吳欣岱提到，這些品牌會令人嚮往，背後當然有拜金和商人的哄抬。但它們能雋永流傳，不只是因為它象徵著財富，而是因為精神和文化。資本主義雖然容易讓人迷失，但事物的本質，始終會隨著時間更加鮮明。

吳說，她剛出社會，看到許多女醫師分享愛馬仕配貨，一個包包要幾十萬、幾百萬的時候，也曾經憧憬，想過這樣的生活到底是什麼樣子？後來自己選了一條不同的道路，要去市場拜票、要出門募款。幾萬甚至幾十萬的配件，自然不適合時常出現。但她還是會欣賞這樣的東西，也很佩服有品味的人讓東西發揮出價值。

吳欣岱說，碎唸到最後回歸正題一下，她覺得不對的是打著窮苦出生博同情卻全身名牌的雙標，和政治人物無法解釋的財產清單是否和權勢掛鉤，才是徐巧芯應該要正面說明的部分。

國民黨立委徐巧芯。圖／報系資料照
國民黨立委徐巧芯。圖／報系資料照

吳欣岱 品牌 徐巧芯

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