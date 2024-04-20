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G7外長聲明強調台海和平 總統府：高度歡迎與誠摯感謝

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片
總統府發言人林聿禪。圖／聯合報系資料照片

七大工業國集團（G7）外長會議十九日在義大利結束議程後發表聲明指出，台海和平穩定對國際社會安全與繁榮至關重要，呼籲以和平方式解決。總統府發言人林聿禪今天表示，對於G7成員再次以具體行動展現對台海和平穩定及台灣國際參與的支持，我國政府表達高度歡迎與誠摯感謝。

林聿禪指出，該聲明也再次強調G7成員基於國際法對於自由開放印太地區的承諾，嚴重關切東海及南海情勢，強烈反對片面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖，並反對中國一再阻撓公海航行自由，由此可顯見國際社會對中國威權主義擴張的高度關切。

林聿禪表示，繼上周的美日峰會及美日菲高峰會，G7外長會議也再重申台海和平穩定的重要性，凸顯台海安全與全球安全及繁榮密不可分。台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及理念相近國家加強合作，與全球民主陣營一同守護民主、自由、法治及人權等普世價值。

林聿禪說，此外，也呼籲中國應回到國際常軌，成為區域中負責任的一員，共同維護印太地區的和平穩定及繁榮發展，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

G7 台海

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