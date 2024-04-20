柯志恩接國民黨高市黨部主委 感嘆「沒錢沒人」電梯只能搭3個人

國民黨立委柯志恩今天接任高市黨部主委，提早為2026市長及議員選舉展開布局。柯志恩說，民進黨的地方黨部主委很多人要選，國民黨卻要主席再三拜託，高雄黨部被查封，電梯只能搭載3個人，不知何時會被拿回去；國民黨沒錢沒人，未來2年會創造最大奇蹟，要讓大家刮目相看。

國民黨主席朱立倫今天南下高雄主持布達儀式。朱立倫說，繼不分區立委王育敏、蘇清泉、謝龍介之後，柯志恩今天接棒高市黨部，展現國民黨「內造化」及改革決心，他相信在柯志恩帶領下，2026高雄一定要重返執政、要贏回來，議會要過半、基層里長也要贏，並號召更多年輕人加入團隊。此外，剛卸任的黃昭順是永遠的主任委員，未來也要請她繼續幫忙及協助。

朱立倫頒發派任書時，柯志恩一度開玩笑、作勢不想接，停頓數秒才接下主委職務。柯志恩坦言，壓力很沉重，「黃昭順卸任後笑得像一朵花，柯志恩整個臉都是黑的，但這就是責任」。

柯志恩指出，她已經想不起來2年前為何會答應朱立倫來高雄，那時每人酸言酸語，認為這仗像砲灰一樣，沒想到在議員力挺下，柯志恩不是砲灰，還有留下一具殘骸，而且還能再造，所以今天能再站在這個地方。

柯表示，民進黨黨部主委很多人要選，國民黨的主委卻要朱立倫再三拜託才有人要來，黨部電梯只能搭3個人，很多人質疑為何不換新的，事實上一座電梯要價150萬元，高市黨部被查封，何時被拿回去還不知道，國民黨雖然人沒人沒錢，但大家依然全部團結站在一起。