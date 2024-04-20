快訊

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯志恩接國民黨高市黨部主委 感嘆「沒錢沒人」電梯只能搭3個人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨今日舉辦高雄市黨部主委布達儀式，主席朱立倫（左）頒派任書給新任主委柯志恩（右）。記者徐白櫻／攝影
國民黨今日舉辦高雄市黨部主委布達儀式，主席朱立倫（左）頒派任書給新任主委柯志恩（右）。記者徐白櫻／攝影

國民黨立委柯志恩今天接任高市黨部主委，提早為2026市長及議員選舉展開布局。柯志恩說，民進黨的地方黨部主委很多人要選，國民黨卻要主席再三拜託，高雄黨部被查封，電梯只能搭載3個人，不知何時會被拿回去；國民黨沒錢沒人，未來2年會創造最大奇蹟，要讓大家刮目相看。

國民黨主席朱立倫今天南下高雄主持布達儀式。朱立倫說，繼不分區立委王育敏、蘇清泉、謝龍介之後，柯志恩今天接棒高市黨部，展現國民黨「內造化」及改革決心，他相信在柯志恩帶領下，2026高雄一定要重返執政、要贏回來，議會要過半、基層里長也要贏，並號召更多年輕人加入團隊。此外，剛卸任的黃昭順是永遠的主任委員，未來也要請她繼續幫忙及協助。

朱立倫頒發派任書時，柯志恩一度開玩笑、作勢不想接，停頓數秒才接下主委職務。柯志恩坦言，壓力很沉重，「黃昭順卸任後笑得像一朵花，柯志恩整個臉都是黑的，但這就是責任」。

柯志恩指出，她已經想不起來2年前為何會答應朱立倫來高雄，那時每人酸言酸語，認為這仗像砲灰一樣，沒想到在議員力挺下，柯志恩不是砲灰，還有留下一具殘骸，而且還能再造，所以今天能再站在這個地方。

柯表示，民進黨黨部主委很多人要選，國民黨的主委卻要朱立倫再三拜託才有人要來，黨部電梯只能搭3個人，很多人質疑為何不換新的，事實上一座電梯要價150萬元，高市黨部被查封，何時被拿回去還不知道，國民黨雖然人沒人沒錢，但大家依然全部團結站在一起。

柯說，主委角色很沉重，也會得罪很多人，以前她爸爸當主委時主委很大，現在輪到她卻變得很小，不過她會把高雄變成議題中心，帶領所有黨工，要讓大家刮目相看。

國民黨今日舉辦高雄市黨部主委布達儀式，主席朱立倫（中）頒派任書給新任主委柯志恩（右），另稱讚黃昭順（左）是永遠的主委。記者徐白櫻／攝影
國民黨今日舉辦高雄市黨部主委布達儀式，主席朱立倫（中）頒派任書給新任主委柯志恩（右），另稱讚黃昭順（左）是永遠的主委。記者徐白櫻／攝影

國民黨 朱立倫 柯志恩 黃昭順

相關新聞

影／台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

傳台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100...

國民黨智庫大裁員！陳學聖揭最大困境：撐了好幾年已快要坐吃山空

傳國民黨智庫「國政基金會」因財源不足，將精簡3分之2的人力。教文組召集人、前立委陳學聖今證實此事，表示將分兩階段精簡人力...

否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修...

再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

國民黨立委徐巧芯近日風波纏身，財產申報疑雲更槓上台北市議員苗博雅。苗博雅今天出席立委吳沛憶服務處開幕活動時受訪說，財產申...

退出時代力量後…傳將加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：先以無黨經營

前時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。外傳可能加入台灣民眾黨，吳韋達說，所有政...

借6萬繳7萬！租賃公司合法放高利貸 立委籲修訂專法

融資租賃公司欠缺監管衍生亂象，多名立委指出，融資租賃公司向銀行以極低的利息借到大筆資金後，藉由遊走法律灰色地帶，轉手向誤入債務陷阱的一般民眾放起「合法高利貸」，甚至融資公司更透過商品買賣藉此規避法令，呼籲應修訂專法，強化納管。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。