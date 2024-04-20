快訊

坦言對台灣第一印象是破舊小 四川妹來台5個月刷新認知：幸福指數很高

明2地飆36度高溫！下周變天強降雨轟炸 劇烈天氣恐影響到這天

退出時代力量後…傳將加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：先以無黨經營

中央社／ 彰化20日電
前時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。聯合報系資料照／記者林敬家攝影
前時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。聯合報系資料照／記者林敬家攝影

時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。外傳可能加入台灣民眾黨，吳韋達說，所有政黨都不排除合作機會，目前先以無黨經營地方。

競選連任的吳韋達這屆以8票之差成為落選頭，後來退出時力。去年同選舉區無黨籍彰化縣議員林茂明疑涉賄選遭判刑，喪失議員資格，吳韋達以無黨籍身分遞補。

吳韋達服務處揭牌，民眾黨主席柯文哲、時力主席王婉諭等都致贈祝賀花籃。

吳韋達接受媒體聯訪表示，過去1年各友好政黨都與他討論入黨相關事宜，民眾黨最近仍持續接觸討論，但他的政黨選擇優先考量彰化鄉親、建設。

他說，過去雖空白1年，但依舊努力地方事務，未來持續關注交通、消防、環境及青年議題等。

台灣民眾黨 吳韋達 時代力量 柯文哲 王婉諭

延伸閱讀

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

幼時目睹母外遇現場 養成黃子佼性癖好？專家：坐牢也難改變病態習慣

黃子佼4TB隨身碟偷拍影片觸法 王婉諭批：最惡劣示範

前彰縣議員林茂明涉賄選 判刑2年定讞

相關新聞

影／台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

傳台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100...

國民黨智庫大裁員！陳學聖揭最大困境：撐了好幾年已快要坐吃山空

傳國民黨智庫「國政基金會」因財源不足，將精簡3分之2的人力。教文組召集人、前立委陳學聖今證實此事，表示將分兩階段精簡人力...

否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修...

再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

國民黨立委徐巧芯近日風波纏身，財產申報疑雲更槓上台北市議員苗博雅。苗博雅今天出席立委吳沛憶服務處開幕活動時受訪說，財產申...

退出時代力量後…傳將加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：先以無黨經營

前時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。外傳可能加入台灣民眾黨，吳韋達說，所有政...

借6萬繳7萬！租賃公司合法放高利貸 立委籲修訂專法

融資租賃公司欠缺監管衍生亂象，多名立委指出，融資租賃公司向銀行以極低的利息借到大筆資金後，藉由遊走法律灰色地帶，轉手向誤入債務陷阱的一般民眾放起「合法高利貸」，甚至融資公司更透過商品買賣藉此規避法令，呼籲應修訂專法，強化納管。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。