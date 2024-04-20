退出時代力量後…傳將加入民眾黨 彰縣議員吳韋達：先以無黨經營

前時代力量副秘書長吳韋達去年以無黨籍身分遞補彰化縣議員，服務處今天舉行揭牌儀式。外傳可能加入台灣民眾黨，吳韋達說，所有政黨都不排除合作機會，目前先以無黨經營地方。

競選連任的吳韋達這屆以8票之差成為落選頭，後來退出時力。去年同選舉區無黨籍彰化縣議員林茂明疑涉賄選遭判刑，喪失議員資格，吳韋達以無黨籍身分遞補。

吳韋達服務處揭牌，民眾黨主席柯文哲、時力主席王婉諭等都致贈祝賀花籃。

吳韋達接受媒體聯訪表示，過去1年各友好政黨都與他討論入黨相關事宜，民眾黨最近仍持續接觸討論，但他的政黨選擇優先考量彰化鄉親、建設。

他說，過去雖空白1年，但依舊努力地方事務，未來持續關注交通、消防、環境及青年議題等。