快訊

台灣要缺電了？ 藍委揭台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
昨日立法院會針對民進黨團提出對國民黨團委員「軍公教年金修法」的復議案之表決，國民黨委員票票入匭，以53票（含副院長江啟臣）對49票，否決民進黨團復議案。圖／聯合報系資料照片
昨日立法院會針對民進黨團提出對國民黨團委員「軍公教年金修法」的復議案之表決，國民黨委員票票入匭，以53票（含副院長江啟臣）對49票，否決民進黨團復議案。圖／聯合報系資料照片

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修法提案與恢復18%完全無關。

國民黨團表示，昨日國民黨團委員們票票入匭、全員到齊，以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」復議案。讓相關提案可以付委審查。

國民黨團強調，此次「公教年金修法」提案，是避免因通膨影響退休公教人員晚年生活。從頭到尾與恢復18%無關，民進黨到現在還在扭曲是非、顛倒黑白。

國民黨團批，民進黨執政八年，特別預算編列超過2兆元，勞保年金撥補金額至今達2670億元，但退休公教人員年金的資金缺口，政府至今放生不管？勞保年金破產在即，政府要管，退休公教年金缺口當然也必須面對。

國民黨團呼籲，「理性討論」、「世代共贏」、「務實改革」，才是新國會、新民意該做的事，民進黨不會做、不想做，就讓國民黨來做。

修法 勞保年金 國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

柯建銘：國家幾被傅崐萁、黃國昌主宰 新的318恐誕生

促進中高齡人力運用 北分署串聯跨部會據點提案

遭控為個案修法脫罪 蔡易餘嗆黃國昌：怎看與傅崐萁的關係

上看200億！花蓮震災重建條例付二讀 傅崐萁：救災安置不能等

相關新聞

台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

傳台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100...

否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修...

再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

國民黨立委徐巧芯近日風波纏身，財產申報疑雲更槓上台北市議員苗博雅。苗博雅今天出席立委吳沛憶服務處開幕活動時受訪說，財產申...

詹為元解說「譴責案」 酸沈伯洋：非認知作戰就是無知

民進黨立委沈伯洋與國民黨立委吳宗憲日前在立院司法法制委員會交火，2人爭論初審國會改革相關草案時提出「譴責案」和未迴避等問...

民眾黨宜蘭黨部喬遷 目標2026？柯文哲：言之過早

台灣民眾黨宜蘭縣黨部今天喬遷，同時成立立委黃國昌與黨部主委陳琬惠聯合服務處，目標向下扎根、強化基層服務。黨主席柯文哲表示...

黃國昌舌戰賴系立委 林俊憲譏已成傅崐萁「傅隨組織」

民眾黨立委黃國昌連日與民進黨「賴系」立委林俊憲、郭國文，為了登記參選台南市黨部主委一事隔空互罵。林俊憲今天表示，黃國昌現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。