否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修法提案與恢復18%完全無關。

國民黨團表示，昨日國民黨團委員們票票入匭、全員到齊，以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」復議案。讓相關提案可以付委審查。

國民黨團強調，此次「公教年金修法」提案，是避免因通膨影響退休公教人員晚年生活。從頭到尾與恢復18%無關，民進黨到現在還在扭曲是非、顛倒黑白。

國民黨團批，民進黨執政八年，特別預算編列超過2兆元，勞保年金撥補金額至今達2670億元，但退休公教人員年金的資金缺口，政府至今放生不管？勞保年金破產在即，政府要管，退休公教年金缺口當然也必須面對。

國民黨團呼籲，「理性討論」、「世代共贏」、「務實改革」，才是新國會、新民意該做的事，民進黨不會做、不想做，就讓國民黨來做。