台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

傳台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100個總經理都不夠，更有台電員工爆料，台電處境如走鋼索，面臨缺電危機。

針對王耀庭請辭一事，洪孟楷說，錯誤能源政策不改變，台電換100個總經理都不夠，巧婦難為無米之炊。如果現在電就是不夠，誰來當總經理，都還是要面對這個燙手山芋。

洪孟楷透露，有台電內部的員工來爆料，現在台電的處境就像每天走鋼索，走鋼索的人每天膽戰心驚，因為動輒面臨缺電危機。台灣何時變成這樣子？

洪孟楷指出，15日當天可能發生大跳電的情況，還需要10家以上的企業來配合自主發電或是降低用電量，以及用高價買電，這些都是過去無法想像的事。還是再次強調，錯誤能源政策不改，台電換100個總經理可能都無濟於事，優秀的文官如此犧牲，對於民進黨政府來說情何以堪。