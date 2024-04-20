快訊

台灣要缺電了？ 藍委揭台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

日皇室恐因男丁少消滅？愛子公主婚後有望保皇籍 日朝野協商2提案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片

台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100個總經理都不夠，更有台電員工爆料，台電處境如走鋼索，面臨缺電危機。

針對王耀庭請辭一事，洪孟楷說，錯誤能源政策不改變，台電換100個總經理都不夠，巧婦難為無米之炊。如果現在電就是不夠，誰來當總經理，都還是要面對這個燙手山芋。

洪孟楷透露，有台電內部的員工來爆料，現在台電的處境就像每天走鋼索，走鋼索的人每天膽戰心驚，因為動輒面臨缺電危機。台灣何時變成這樣子？

洪孟楷指出，15日當天可能發生大跳電的情況，還需要10家以上的企業來配合自主發電或是降低用電量，以及用高價買電，這些都是過去無法想像的事。還是再次強調，錯誤能源政策不改，台電換100個總經理可能都無濟於事，優秀的文官如此犧牲，對於民進黨政府來說情何以堪。

停電 台電 國民黨 洪孟楷

延伸閱讀

桃園頻傳停電…王耀庭請辭 張善政：這不是一個台電總經理可解決的問題

徐巧芯穿搭被指全身名牌 洪孟楷：綠營殺紅眼秀下限

評賴清德第四波內閣 洪孟楷：用太多政治性格強的人

藍委籲賴清德兌現政見 成立運動發展部

相關新聞

台灣要缺電了？ 洪孟楷：台電員工爆料「處境如每天走鋼索」

傳台電總經理王耀庭為近期停電、跳電風波，引咎請辭，經濟部慰留中。國民黨立委洪孟楷今表示，錯誤能源政策不改變，台電換100...

否決民進黨團公教年金修法復議案 國民黨團：與恢復18%無關

昨日立法院會表決，國民黨團發動甲動，以以53票比49票，否決民進黨團針對「公教年金修法」的復議案。國民黨團今澄清，此次修...

再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

國民黨立委徐巧芯近日風波纏身，財產申報疑雲更槓上台北市議員苗博雅。苗博雅今天出席立委吳沛憶服務處開幕活動時受訪說，財產申...

詹為元解說「譴責案」 酸沈伯洋：非認知作戰就是無知

民進黨立委沈伯洋與國民黨立委吳宗憲日前在立院司法法制委員會交火，2人爭論初審國會改革相關草案時提出「譴責案」和未迴避等問...

民眾黨宜蘭黨部喬遷 目標2026？柯文哲：言之過早

台灣民眾黨宜蘭縣黨部今天喬遷，同時成立立委黃國昌與黨部主委陳琬惠聯合服務處，目標向下扎根、強化基層服務。黨主席柯文哲表示...

黃國昌舌戰賴系立委 林俊憲譏已成傅崐萁「傅隨組織」

民眾黨立委黃國昌連日與民進黨「賴系」立委林俊憲、郭國文，為了登記參選台南市黨部主委一事隔空互罵。林俊憲今天表示，黃國昌現...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。