再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

國民黨立委徐巧芯近日風波纏身，財產申報疑雲更槓上台北市議員苗博雅。苗博雅今天出席立委吳沛憶服務處開幕活動時受訪說，財產申報不實沒有更正和向社會道歉，反過來要吹哨者道歉，是非觀不能理解，以後沒有資格可以揭任何弊端。

苗博雅表示，徐巧芯財產申報不實，怎麼會是苗博雅要出來道歉？最近這幾天更有20多件名牌比對出來，尤其勞力士鑽表，「徐巧芯也有承認擁有這隻鑽表，可是過去財產申報卻沒有申報這支超過20萬元財產。」

苗說，徐巧芯稱鑽表來源是親戚送的，有些人查到29萬元，或超過30萬元，「如果20萬元以下，可以直接說沒有那麼貴。」財產申報不實的部分，沒有更正也沒有向社會道歉，反過來和吹哨者道歉，「是非觀不是我所能理解。」

苗博雅說，現在變成爭議的模糊戰，價格說不清楚外，親戚涉及的一百萬詐騙金流也說不清，卻頻頻要求他人道歉，這就是徐巧芯金蟬脫殼的方式。

苗博雅酸說真心換絕情，「我以前對徐巧芯也沒有不好，以前她的主任在台大國發所寫論文幫忙也幫忙，她重感冒我也送花祝福早日康復…」沒有挾帶個人恩怨；徐巧芯上節目的批評，才是挾怨報復。