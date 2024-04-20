柯建銘：國家幾被傅崐萁、黃國昌主宰 新的318恐誕生

立法院會昨天進行國民黨團提議「停砍公教年金案」復議重表決，民眾黨團拒絕投票，讓停砍年金案順利付委審查。民進黨團總召柯建銘今天表示，現在國家軸線傾斜、扭曲，國民黨團總召傅崐萁開失速列車，民眾黨團總召黃國昌當副駕駛，帶國家衝下懸崖，現在比起10年前318學運還危險，呼籲藍白兩黨適可而止，否則人民會站出來，新的318可能會誕生。

柯建銘今天受訪表示，立法院開議至今２個月，國家軸線已經傾斜、扭曲，這很嚴重，國會改革法案修正違憲，傅崐萁所提特別條例預算達到兩兆，違反憲法第70條、大法官釋字393、264號解釋，看出來國家走在危險時刻，危險時刻就是藍白合作。

柯建銘批評，國民黨跟民眾黨合作，傅崐萁開失速列車，黃國昌當副駕駛，帶國家衝下懸崖，請藍白適可而止，尤其是看到近期前總統馬英九訪中、國民黨要去太平島，傅崐萁下周還要帶立委去訪中，現在還在開會期間，很明顯看到國家軸線翻轉，都是朝著符合中國利益前進，這是新的國家危機。

柯建銘說，現在比起10年318學運還危險，整個國家幾乎被傅崐萁跟黃國昌主宰，仗著國會多數，不管外界民意，總是附和中國利益，這是新危機，比以前更大危機，不可以鴨霸到這種程度，呼籲藍白適可而止，否則人民會站出來，新的318可能會誕生。