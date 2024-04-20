綠批民眾黨成「廢票聯盟」？柯文哲：挑起對立一流

立院昨表決停砍軍公教退休金復議案，民眾黨立院黨團未進場投票，民進黨發言人吳崢批白成「廢票聯盟」。民眾黨主席柯文哲今回應，年金改革要繼續改，但重點不是改不改，而是改什麼，進委員會討論是起碼要求；政治是合作時合作，競爭時競爭，綠營挑起對立一流，辦政治就不行。

立院昨針對民進黨團提出的年改復議案重新表決，藍綠發起甲級動員，民眾黨不進場投票，最終藍營反對票54票勝過綠營同意票50票。吳崢昨在節目批評，民眾黨選前說要成為關鍵力量，選後院長投票、反年改投票都棄權，琬茹「廢票聯盟」。

柯文哲今天參加宜蘭縣黨部喬遷，被問及此事，他說台灣政治不該由政客把人民變笨，政策不是是非題，而是What、Why、Who；國民黨提停止砍年金當然不對，年金會不會破產都不知道，但民進黨的檢討報告太粗糙，影響、衝擊總要有個數字，既然已執行4年，做個期中檢討是應該的，進委員會討論是起碼要求。

柯文哲表示，先前和蔡英文總統會面時，談的第一條就是勞保年改。勞保年金改革最少影響1050萬人，是軍公教年改10倍以上，後者都搞得烏煙瘴氣，勞保要怎麼改？蔡英文總統也說，8年任內最遺憾的是勞保年改沒處理。他認為，耍嘴皮沒用，賴清德上任後要先拿出法案，在野黨才能監督。

柯文哲說，民眾黨在議題上有自己的想法，並非附和藍或綠；政治上應該是可以合作時合作、需要競爭時競爭、必須對抗時對抗，民進黨不要搞到可以合作也在對抗，對執政不利，這總是理性的辯論；綠營挑起對立一流，辦政治就不行。