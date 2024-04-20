G7外長聲明強調台海和平 外交部：台灣將堅守民主自由

七大工業國集團（G7）外長會議19日在義大利結束議程後發表聲明指出，台海和平穩定對國際社會安全與繁榮至關重要，呼籲以和平方式解決。對此，外交部今天表達高度歡迎與誠摯感謝，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及理念相近國家加強合作，攜手強化全球民主陣營的韌性。

外交部表示，G7外長會議17日至19日在義大利卡布里島召開，會後發布聯合聲明再次重申台海和平穩定對整體國際社會安全與繁榮不可或缺，呼籲以和平方式解決兩岸問題，同時支持台灣有意義參與國際組織，包括世界衛生大會（WHA）及世界衛生組織（WHO）。外交部對於G7成員持續以具體行動展現對台海和平穩定及台灣國際參與的支持，表達高度歡迎與誠摯感謝。

外交部說，G7外長會議聲明另強烈譴責伊朗本月對以色列發動攻擊，以及俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭。此外，聲明再次強調G7成員基於國際法對於自由開放印太地區的承諾，嚴重關切東海及南海情勢，強烈反對片面以武力或脅迫手段改變現狀的企圖，並反對中國一再阻撓公海航行自由。

外交部表示，自2021年英國康瓦爾（Cornwall） G7領袖峰會起，G7成員已連續4年多次在會議聯合公報中表達對台海和平穩定的重視，凸顯台海安全與全球安全及繁榮密不可分。

外交部強調，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與G7成員及理念相近國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放，捍衛以規則為基礎的國際秩序，攜手強化全球民主陣營的韌性，堅定守護民主、自由、法治及人權等普世價值。