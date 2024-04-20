遭控為個案修法脫罪 蔡易餘嗆黃國昌：怎看與傅崐萁的關係

民進黨立委蔡易餘提出證券交易法修正草案，民眾黨立委黃國昌質疑，是為了替涉及TDR案的鐘文智脫罪。蔡易於昨晚透過臉書回擊，黃國昌委員如此氣憤，還真不知道黃國昌如何看待跟證交法更生人的國民黨立委傅崐萁的關係。

黃國昌昨天在臉書指出，去年5月，立法院財政委員會排審民進黨立委余天等人證券交易法第4條及第165條之2條文修正草案，當時他就質疑是在幫金融重犯鐘文智脫罪，所幸當時的輿論壓力擋下該修法提案；結果新國會再度有人提案，就是過去也曾提案的蔡易餘，要讓為個案可恥的法案捲土重來。

面對黃國昌指控，蔡易於昨晚透過臉書表示，此次修法提案是因為黃帝穎律師向他反應，認為關於現行的證券交易法中對於TDR有立法未備，違背法律明確性原則之處，歷經兩屆，希望他可以提案保留討論空間。

蔡易餘向黃帝穎反應金管會不支持情況下，結果可能會和過去相同。但黃帝穎認為他過去曾有過提案，如果目前還是維持和當時相同法律見解，希望能再次提案，讓此案爭議點繼續留在法律討論空間。

蔡易餘說，他跟鐘文智在6、7年曾在孫律師安排下在辦公室見過面，此後一次面都沒有，上屆國會余天在推動時他連出席都沒出席，這次因為黃帝穎的請託讓此案維持開放討論，他同意後才提出修法草案。