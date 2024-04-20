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林俊憲酸黃國昌「屈」到對折 黃嗆難像鄭文燦春暖花開

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立法院黨團總召黃國昌。圖／聯合報系資料照片

國民黨立法院總召傅崐萁將率團訪陸，民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨說「有點擔心」，民進黨趁機操作，屆時改革法案表決人數會不夠。民進黨立委林俊憲在臉書揶揄，要國民黨在老共面前為黃國昌美言幾句；黃國昌今回擊，稱「中共對我的敵意不僅深上數百倍、也很難發生如鄭文燦喊出的春暖花開。」

林俊憲昨晚在臉書酸，看到黃國昌說有點擔心還有點佩服他，至少有最基本的底線和原則，不過看到黃是為了「國民黨人數不夠」而擔心後，更佩服了，何止是能屈能伸，根本是「屈到接近對折」。如果是５年前的黃國昌，看到國民黨20多位立委在會期間跑去中國，連黨中央都不知道要見誰、做什麼，黃國昌會如何咆哮？

林俊憲酸，他更加佩服傅崐萁，能招安如此將，治服得忠心耿耿，連「阿北」（暗指民眾黨主席柯文哲）都沒這種待遇，「你們就放心的去中國吧！」國民黨缺席的立法院，黃國昌會為其發聲，請國民黨立委也別忘了在老共面前幫黃國昌美言幾句。

林俊憲酸，這種「棄暗投明」的樣板最有統戰價值，老共最喜歡了。黃國昌今早在臉書、媒體群組「回敬」，要林俊憲不必擔心，和報派準備接任海基會董事長、深具澳門經驗的鄭文燦相比，中共對他的敵意不僅深上數百倍，也很難像鄭文燦喊的春暖花開。

黃國昌說，林俊憲為選舉要蹭聲量，連他完整發言都沒看完就隨新聞標題起舞抹紅，把認知作戰伎倆發揮的淋漓盡致；不知道民進黨主席賴清德昨天看到林俊憲跟涉及正副議長賄選案遭起訴，還被民進黨停權三年的邱莉莉、林志展一起陪民進黨立委郭國文登記參選黨部主委，以後還有什麼臉跟台灣社會說民進黨反黑金？

國民黨 林俊憲 黃國昌

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