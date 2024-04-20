水電不能處風險當中 盧秀燕：國家一定要保證穩定供應
台中市長盧秀燕今天上午出席國立基隆女中參加百年校慶，領取傑出校友獎，被問到最近桃園、台北等地近日都有停、跳電的情況，盧秀燕說，國家的能源政策一定要周全，國家一定要保證穩定的供應，不要讓民眾生活處在一個風險當中，影響到民眾的生活和經濟發展。
盧秀燕說，這麼多年來，她一直主張國家的能源政策一定要周全，因為國家的電力、水力都是國營的，既然國家要經營，沒有開放民間，國家一定要保證供應，而且要穩定的供應，不要讓民眾生活處在一個風險當中，有時停電、有時停水，影響到民眾的生活和經濟發展。
媒體詢問準總統賴清德新內閣陸續公布，對名單有何看法？盧秀燕表示，就是尊重總統的職權，也獻上祝福。
由於基隆有民團進行罷免市長謝國樑行動，第一階段提議人連署已達標並向中選會送件，即將在5月進入第二階段連署作業，盧秀燕被問到罷免案會不會對謝國樑不公平？盧市長點點頭並說謝謝，但幕僚隨即阻止她繼續講，表示受訪到此為上，即快步離開。
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