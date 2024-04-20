徐巧芯穿搭被指全身名牌 洪孟楷：綠營殺紅眼秀下限

國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波，且穿著亦遭披露全身精品名牌。國民黨立委洪孟楷今早發聲力挺徐巧芯，批根本是秀下限，開民主倒車。

針對徐巧芯近日遭攻擊穿著等，洪孟楷說，綠營政治人物跟側翼真的是殺紅了眼，完全沒有下限，現在居然攻擊徐巧芯的穿著打扮及服飾，根本是秀下限，開民主倒車。

洪孟楷表示，每個人都有自己穿著的權利，絕對不需要別人指指點點，現在有綠委居然講要看徐巧芯的財產申報。財產申報每年須做申報，這是監察院早有的陽光法案，過去徐巧芯擔任台北市議員，每年都申報，這本來就是事實，若有不法，監察院早已彈劾、糾舉，不需綠營假好心。