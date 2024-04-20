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徐巧芯穿搭被指全身名牌 洪孟楷：綠營殺紅眼秀下限

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委洪孟楷（圖）。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波，且穿著亦遭披露全身精品名牌。國民黨立委洪孟楷今早發聲力挺徐巧芯，批根本是秀下限，開民主倒車。

針對徐巧芯近日遭攻擊穿著等，洪孟楷說，綠營政治人物跟側翼真的是殺紅了眼，完全沒有下限，現在居然攻擊徐巧芯的穿著打扮及服飾，根本是秀下限，開民主倒車。

洪孟楷表示，每個人都有自己穿著的權利，絕對不需要別人指指點點，現在有綠委居然講要看徐巧芯的財產申報。財產申報每年須做申報，這是監察院早有的陽光法案，過去徐巧芯擔任台北市議員，每年都申報，這本來就是事實，若有不法，監察院早已彈劾、糾舉，不需綠營假好心。

洪孟楷指出，最重要的是如果有違法，當然支持調查，但如果沒有違法，也不用刻意帶風向。他呼籲民進黨，回歸問政的表現跟問政的品質，以及監督行政部門，這才是國人最希望看到的事。

國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波，且穿著亦遭披露全身精品名牌。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波，且穿著亦遭披露全身精品名牌。圖／聯合報系資料照片

側翼 徐巧芯 洪孟楷 監察院 財產申報

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