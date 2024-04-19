監委巡察科技偵查中心 瞭解反電信詐騙實務運作

監察院司法及獄政委員會今天巡察科技偵查中心，實地瞭解反電信詐騙、數位採證、偵查測謊及大數據資料分析等設備工具，並希望藉由科技化的工具、設備偵辦，提供更有效率及精準的偵查。

監察院透過新聞稿表示，司法及獄政委員會召集人張菊芳上午率監委巡察台灣高等檢察署科技偵查中心，聽取業務簡報及進行座談交流。

張菊芳說，偵查科技化已成為案件偵辦及採證等的趨勢，以科技化的設備、工具偵查犯罪，不僅有效提升偵辦案件的效率、精確度及量能，且能因應日新月異的各種科技化犯罪手法，藉由科技化的工具、設備來偵辦，提供更有效率及精準的偵查。

張菊芳指出，去年曾巡察士林地檢科技設備監控中心，了解以科技監控設備落實防逃；為能全面瞭解目前偵查犯罪科技化情形，今天巡察科技偵查中心，實地瞭解台灣高等檢察署在反電信詐騙、數位採證、偵查測謊及大數據資料分析等實際業務運作情形。

法務部次長蔡碧仲說，新興科技犯罪層出不窮，因此法務部與高檢署近年戮力提升檢察機關科技偵查能量，以打造「科技化的法務部」。除推動科技偵查及保障法的立法外，也不斷精進追訴犯罪的科技偵查能力，並建立司法聯盟鏈，整合不同資料庫進行大數據分析，對檢察機關突破新興科技犯罪提供極大的助力。

與會的監委則關注，科技偵查人力是否足夠、如何權衡科技偵查及保障人民隱私等權利、科技偵查的績效分析、檢察機關扣案虛擬資產監管系統平台使用情形、強化科技偵查的法制作業、透過教育訓練以降低各地檢署數位落差、採行人工智慧（AI）等方式降低人力瓶頸等議題。