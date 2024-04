吐瓦魯機場跑道盛大遊行 挺台灣參與世衛組織

推動台灣參與世衛(WHO),駐吐瓦魯大使館今與「吐瓦魯國家退撫基金」合作,於吐國首都機場舉辦活動,數百人身穿印有「Health For All, Taiwan Can Help」標語上衣,揮舞兩國國旗,場面熱烈。

駐吐瓦魯國大使館與「吐瓦魯國家退撫基金」(Tuvalu National Provident Fund, TNPF)合作,於今上午在吐瓦魯首都富納富提機場(FunafutiInternational Airport)跑道,舉辦推動台灣參與世界衛生組織健走活動。

多名吐瓦魯政要出席活動,包括吐瓦魯總理辦公室助理次長馬拉克(Semi Malach)、衛生暨社會福利部副次長伊莉莎拉(Natano Elisala)、氣候變遷主任拉達士(Pepetua Latasi),及「吐瓦魯氣候行動網絡」(Tuvalu Climate Action Network, TuCAN)執行長格克倫(Richard Gokrun)、吐京瑪格麗特公主醫院(Princess Margaret Hospital)醫師及護理師、台灣中山醫學大學附設醫院行動醫療團,加上吐瓦魯各界民眾共計近500人熱情響應參與。

駐吐瓦魯大使館與吐瓦魯國家退撫基金(TNPF)合作,於吐瓦魯首都富納富提機場(Funafuti International Airport)跑道舉辦健走活動,共計500人熱情參與。圖/駐吐瓦魯大使館提供(中央社)

該遊行隊伍首先於首都富納富提機場的瓦伊阿庫(Vaiaku)集會所集合,由駐吐瓦魯國大使林東亨率駐館同仁及吐國各界民眾步行於全球獨一無二的機場跑道,往日出方向慢走前進。

遊行民眾身著印有台灣及吐瓦魯國旗logo及「HealthFor All, Taiwan Can Help」標語的上衣,一邊揮舞台灣及吐瓦魯小國旗,熱情呼籲各界支持台灣加入世界衛生組織,場面熱烈。

林東亨致詞感謝吐國各界共同響應本日台灣加入WHO健走活動,冀盼更多人瞭解台灣對於促進全球醫療衛生的卓越貢獻,並再次感謝吐瓦魯政府長期以來透過許多具體行動支持台灣參與世界衛生組織,台灣則允諾將持續協助提升吐瓦魯醫療體系發展,包括派遣醫療團提供優質醫療服務,更新醫療器材設備,以及培訓吐瓦魯醫衛人員專業能力等,盼台吐兩國持續深化友好醫衛合作關係。