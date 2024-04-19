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綠委籲打詐專法納「窩裡反」條款 並建立代位訴訟制度

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
近年詐騙案頻傳，行政院將提出打詐專法，民進黨立委蔡易餘（右3）、莊瑞雄（右2）、陳冠廷（右1）、王美惠（右4）、吳沛憶（右5）等今天舉行記者會，呼籲政府除加強行政監管及提高刑事處罰外，應再設置檢舉破案獎金及代位訴訟制度。記者潘俊宏／攝影
近年詐騙案頻傳，行政院將提出打詐專法，民進黨立委蔡易餘（右3）、莊瑞雄（右2）、陳冠廷（右1）、王美惠（右4）、吳沛憶（右5）等今天舉行記者會，呼籲政府除加強行政監管及提高刑事處罰外，應再設置檢舉破案獎金及代位訴訟制度。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委蔡易餘、莊瑞雄王美惠等人今天舉行「司法應設置檢舉詐騙獎金及代位求償制度」記者會，呼籲打詐專法應納入「窩裡反」條款，設置檢舉破案獎金，並由政府代位被害人訴訟取得執行名義，由政府單位擔任公益訴訟人。

蔡易餘認為，「窩裡反」條款要有獎金制度，才有足夠誘因策反詐騙基層。莊瑞雄指出，目前許多縣市制定獎勵查察詐騙案件辦法，期望政院後續打詐專法能將檢舉破案獎金制度入法，並參照金管會檢舉金融違法案件，依違法程度設計獎金階距。

莊瑞雄指出，國家通訊傳播委員會日前針對人頭門號亂象也頒訂多項措施，建議行政院可以參考日本手機非法使用防止法，若警方發現可能涉及詐騙或恐嚇取財罪的手機門號，可要求電信業者對契約對象進行確認，並保有停止通話的公權力，藉此強化犯罪預防並達嚇阻功能，降低詐騙發生率。

民進黨立委陳冠廷指出，主要訴求為「找的到人、扣的到錢、擋的了詐」，透過高額獎金誘使詐騙集團底層車手提供資訊，分化詐騙集團組織；透過名下財產追溯請求權延長，扣住詐騙集團的不當得利，並使用公權力控管、阻斷非法使用的電信門號、簡訊，保障民眾財產安全。

民進黨立委王美惠指出，法務部為了返還被害人詐騙損害，去年7月1日推動「檢察機關電信網路詐欺案件罪贓返還作業計劃」，截至今年2月底為止，歸還被害人統計金額有11億2008萬元；但同時間，國人詐欺財損金額卻高達75億8975萬元。

王美惠認為，這突顯打詐、偵查等相關措施似無達到行政單位預期效果，政府應有更具體作為，請內政部儘速將打詐專法送到立法院審議，避免更多國人受騙。

近年詐騙案頻傳，行政院將提出打詐專法，民進黨立委蔡易餘（右3）、莊瑞雄（右2）、陳冠廷（右1）、王美惠（右4）、吳沛憶（右5）等今天舉行記者會，呼籲政府除加強行政監管及提高刑事處罰外，應再設置檢舉破案獎金及代位訴訟制度。記者潘俊宏／攝影
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王美惠 莊瑞雄 詐騙集團

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