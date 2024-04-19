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國土法明年上路 張嘉郡：雲林人均農地責任額是北市680倍

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「國土計畫法」原訂明年 4 月 30 日上路，國民黨立委張嘉郡今日表示，國土計畫的目的之一是保障糧食安全，卻讓雲林、嘉義、屏東等農業縣背負不可承受之重。圖／張嘉郡辦公室
「國土計畫法」原訂明年 4 月 30 日上路，國民黨立委張嘉郡今日表示，國土計畫的目的之一是保障糧食安全，卻讓雲林、嘉義、屏東等農業縣背負不可承受之重。圖／張嘉郡辦公室

「國土計畫法」原訂明年4月30日上路，國民黨立委張嘉郡今日表示，國土計畫的目的之一是保障糧食安全，卻讓雲林、嘉義、屏東等農業縣背負不可承受之重，雲林每人平均背負136平方公尺的農地責任額居全國之冠，與台北市相差達680倍，沒有充分溝通、對話的管制，讓農業大縣變成「農業大限」，呼籲延後實施的時程。

張嘉郡比照英國「發展權轉移」（transfer development rights, TDR）拋出「農業權」概念，如果某些縣市必須背負更多農地的責任，就必須要給予相對性的補償，這才是保障農業發展的長久之計。此在國際上已被廣泛制度化，例如美國用來保育農地之用。

張嘉郡今日在立法院國是論壇發言指出，真的準備好了嗎？各地方政府依規定要呈報「土地功能分區圖」給內政部，但現在僅3個縣市上繳，由此可知是真的還沒準備好，「一意孤行的倉促上路，未來只會問題百出。」

國土計畫法原訂2022年上路，延後至明年4月30日上路，近期藍、綠立委都有提案修法盼再延2年。張嘉郡指出，國土計畫法的目的之一是為了保障糧食安全 ，但此法也對人民的私有財產做出極大的限制，新版的「土地使用管制規則」雖然已經召開數十場公聽會，但人民仍然一知半解。

張嘉郡表示，她認同糧食安全是一個重要的議題，但糧食安全應該是全國不分城鄉、不分縣市應該負起的責任。以雲林縣為例，平均每個人要背負136平方公尺的農地責任額，居全國之冠，屏東、嘉義等縣每人也都要將近100平方公尺，相較台北市，每個人只要背負0.2平方公尺的農地，差距高達680倍的天壤之別。

張嘉郡表示，同樣是私人土地，都市的人民可以自由使用，農民卻只能世世代代種田，糧食安全這個重責大任，對雲林來說是不可承受之重，隨著全國農戶下降，當沒有人要種田，徒有農地沒有農民，台灣的農業大縣變成「農業大限」，保存再多農地也發揮不了功能。

張嘉郡 農地 食安

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