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年改停砍復議案重表決付委 國民黨團：捍衛軍公教權益

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨團今日表示，立法院院會針對民進黨團提出對國民黨團委員「軍公教年金修法」的復議案之表決，國民黨團委員們票票入軌以53票（含副院長江啟臣）對49票，否決民進黨團復議案。圖／聯合報系資料照片
國民黨團今日表示，立法院院會針對民進黨團提出對國民黨團委員「軍公教年金修法」的復議案之表決，國民黨團委員們票票入軌以53票（含副院長江啟臣）對49票，否決民進黨團復議案。圖／聯合報系資料照片

國民黨團今日表示，立法院院會針對民進黨團提出對國民黨團委員「軍公教年金修法」的復議案之表決，國民黨團委員們票票入軌以53票（含副院長江啟臣）對49票，否決民進黨團復議案，順利讓法案交付相關委員會審查，凸顯國民黨團所有委員團結一致，努力捍衛軍公教權益受合理保障，不應受到不合理、不公平的對待。

國民黨團指出，今日表決更出現民進黨立委吳秉叡投下反對票，支持國民黨團立場，這種起義來歸的行為，也顯示可能520在即，現今民進黨團內部出現派系不合？分贓不勻？實在令國人感到憂心，民進黨立委、高官們真的有把人民的福祉放在第一位嗎？

國民黨團提到，全體委員一致反對民進黨團的復議案，就是要讓相關法案可以順利付委以公開、透明方式審查，完全合法、合情、合理。此次國民黨委員針對「軍公教年金修法」不是恢復18%，是避免因通膨讓退休軍公教生活受到影響，從頭到尾與18%無關，綠營側翼們惡意扭曲、抺黑，只突顯完全不懂議事規則，更不懂提案內容，這種洗腦式的反應，才讓國人感到綠色恐怖的可悲。

國民黨團強調，再次奉勸民進黨團立委們，不要一再與主流民意背道而馳，新國會、新民意就是人民意志的展現，若民進黨抗拒新民意，執意當民進黨政府的橡皮圖章，想讓立法院變成行政院的立法局，必將迎來更大一波民意的反撲。請民進黨立委們，未來在投票前好好思考。

國民黨 民進黨 軍公教

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