快訊

20萬人要看宇多田光！主辦單位公布中籤率「10中1」

大跌774點！台股今創史上最大跌點紀錄 1萬9527點收盤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白拒投、綠跑票 年改復議案重表決後確定付委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法院會今就年改復議案再度表決，最終投票結果為贊成50人、反對54人，國民黨團以席次優勢獲勝。記者黃婉婷／攝影
立法院會今就年改復議案再度表決，最終投票結果為贊成50人、反對54人，國民黨團以席次優勢獲勝。記者黃婉婷／攝影

綠營日前針對藍委所提的年改停砍案突襲復議，藍營提表決卻爆出藍委盧縣一遭人代按表決器的案外案，立法院長韓國瑜宣布表決無效。立法院會今重新表決此案，民眾黨團仍不表態，國民黨團全員到場應戰，提出復議的民進黨團卻有吳秉叡委員投下反對票，投票結果為反對票超過贊成票，綠營復議失敗，年改停砍案確定付委審查。

國民黨立委賴士葆等提出「公務人員退休撫卹法」、「公立學校教職員退休撫卹條例」修法相關版本，內容主張停止軍公教年金逐年遞減、退休金應依照物價指數調整等，民進黨團日前在院會提復議，但此案表決時卻出現「代按表決器」爭議，引發議論。

今日會韓國瑜主持院會時提及，因應民進黨質疑上次表決有瑕疵，將依朝野協商決議重新處理。依照程序，若民進黨團復議案通過，此案將退回程序委員會審理，反之，則會進入司法及法制委員會實質討論。

此戰藍綠都祭出甲級動員，白營8名立委雖有出席，但提案尚有疑慮為由拒絕投票。表決結果出爐，出席104人中，50票贊成、54票反對，韓國瑜隨後宣布民進黨團復議案不通過；也就是說，國民黨團所發動的軍公教年金相關修法，會依照原決議，確定交付委員會討論。

今日投票時還發生小插曲，國民黨團及配合黨團運作的陳超明、無黨籍立委高金素梅均投下反對票，民進黨立委吳秉叡也意外跑票，共計54票反對，使得支持民進黨團復議案的票數僅有50票贊成，藍委當即大喊「謝謝秉叡委員」。不過，韓國瑜也代吳秉叡宣讀聲明，稱吳秉叡表決態度與民進黨團一致。

吳秉叡 年改 民進黨 韓國瑜

延伸閱讀

紐西蘭議員團訪立院 韓國瑜讚多數台灣人看過這電影：深為紐國風景著迷

韓國瑜：未來國際政經波濤洶湧 企業界心裡都有數

韓國瑜掌民主基金會後首次與蔡同台 幾乎沒互動

選新北市長？李四川：韓國瑜沒勸我、緊抱萬安

相關新聞

白拒投、綠跑票 年改復議案重表決後確定付委

綠營日前針對藍委所提的年改停砍案突襲復議，藍營提表決卻爆出藍委盧縣一遭人代按表決器的案外案，立法院長韓國瑜宣布表決無效。...

陸啟用M503銜接航線 綠委轟：為政治目的罔顧民航安全

大陸民航局今晨突然宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，大陸國台辦...

國民黨大咖傳家暴案 知情者：純屬夫妻吵架 打113者非妻子而是她

《鏡週刊》近日報導藍營政治家族的國民黨要角爆發家暴醜聞後，各種傳言在社群網路媒體炸開。因原報導稱，該名受到家暴的妻子請豪宅保全通報社福機構，今再有媒體澄清表示，整起通報案件者並非妻子，而是友人A小姐。

傅崐萁組團訪陸 綠酸「蹺班的人」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁月底將率多名黨籍立委訪陸，民進黨立委昨天齊轟，此行時間、地點及目的都不對，還疑似傅與國民黨不同...

新聞幕後／會期赴陸 多名藍委猶豫了

前總統馬英九出訪大陸展開馬習二會後，國民黨立法院黨團總召傅崐萁廿五日將率國民黨立委展開為期四天的訪陸行程。不過據了解，傅...

國土法明年上路 張嘉郡：雲林人均農地責任額是北市680倍

「國土計畫法」原訂明年4月30日上路，國民黨立委張嘉郡今日表示，國土計畫的目的之一是保障糧食安全，卻讓雲林、嘉義、屏東等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。