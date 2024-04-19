白拒投、綠跑票 年改復議案重表決後確定付委

綠營日前針對藍委所提的年改停砍案突襲復議，藍營提表決卻爆出藍委盧縣一遭人代按表決器的案外案，立法院長韓國瑜宣布表決無效。立法院會今重新表決此案，民眾黨團仍不表態，國民黨團全員到場應戰，提出復議的民進黨團卻有吳秉叡委員投下反對票，投票結果為反對票超過贊成票，綠營復議失敗，年改停砍案確定付委審查。

國民黨立委賴士葆等提出「公務人員退休撫卹法」、「公立學校教職員退休撫卹條例」修法相關版本，內容主張停止軍公教年金逐年遞減、退休金應依照物價指數調整等，民進黨團日前在院會提復議，但此案表決時卻出現「代按表決器」爭議，引發議論。

今日會韓國瑜主持院會時提及，因應民進黨質疑上次表決有瑕疵，將依朝野協商決議重新處理。依照程序，若民進黨團復議案通過，此案將退回程序委員會審理，反之，則會進入司法及法制委員會實質討論。

此戰藍綠都祭出甲級動員，白營8名立委雖有出席，但提案尚有疑慮為由拒絕投票。表決結果出爐，出席104人中，50票贊成、54票反對，韓國瑜隨後宣布民進黨團復議案不通過；也就是說，國民黨團所發動的軍公教年金相關修法，會依照原決議，確定交付委員會討論。

今日投票時還發生小插曲，國民黨團及配合黨團運作的陳超明、無黨籍立委高金素梅均投下反對票，民進黨立委吳秉叡也意外跑票，共計54票反對，使得支持民進黨團復議案的票數僅有50票贊成，藍委當即大喊「謝謝秉叡委員」。不過，韓國瑜也代吳秉叡宣讀聲明，稱吳秉叡表決態度與民進黨團一致。