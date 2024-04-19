假推銷真調包騙局層出 立委籲落實美容定型化契約稽查
為避免業者以不當銷售手法蠱惑民眾購買昂貴化妝品與護膚課程，並結合銀行融資分期付款，讓涉世未深的民眾背負數十萬債務，立委鍾佳濱、伍麗華、林月琴、台北市議員許淑華今天舉行記者會，呼籲政府應落實美容定型化契約稽查，並立專法納管融資公司的各項行為，消費者也應提高警覺避免受騙。
鍾佳濱表示，最近接到投訴案件，有化妝品公司以面訪銷售方式用話術引導消費者簽約買數十萬商品，因為美容定型化契約無強力監管機制，地方基層稽查人力不足，政府應加強宣導避免民眾受騙。
伍麗華指出，金管會應該提出專法，要求融資公司與消費者簽訂一定金額以上借貸契約時，應核對過程錄音紀錄，確保消費者已被充分告知借貸對象、利息、相關費用等重要資訊。
林月琴及許淑華也呼籲，學校、各機關與政府都應該加強宣導防詐騙資訊與類似話術行銷手法，避免民眾衝動消費受騙，進而減少消費爭議案件。
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