傳外交機密文件網路兜售 綠委要求外交部強化資安

外交部傳出疑似機密資料外洩，並被放置在暗網兜售，即便外交部回應，文件來源可疑，涉及境外變造、偽造等不法行為，刻意操弄認知作戰。民進黨立委陳冠廷表示，各部會應當正視這類型攻擊，加強資安管控，避免類似外洩事件一再傳出。民進黨立委王定宇表示，外交部要確認資料真偽，以及強化資安管理。

陳冠廷表示，近幾個月已傳出多個部會、單位公文資料外洩，這並非單一事件，即便資料真實性尚待確認，但相關單位應該盡速防範，以避免類似資料外洩事件一再出現，每一個部會都應該針對資安上緊發條，也必須跨部會協調、處理，也應盡速調查，以防止機密文件外流。

陳冠廷提到，若此次外洩事件為真，其涉及內容包含外交出訪行程，包含地點、下榻飯店，萬一中國取得這些資訊，都可能提前進行出訪的干擾，甚至去現場抗議、鬧場，這都是可能造成的影響。

陳冠廷認為，這類型資安的攻擊，是一連串的，一直以來也都沒有少過，並非是針對520新政府上台、或是新的內閣成員上任，但也希望相關單位，積極溝通、積極處理，才能面對資安攻擊的挑戰。

王定宇表示，暗網國際上惡名昭彰，各國都有資料，這次兜售外交部資料要確認是否為真，暗網假資料詐騙也發生過，不論是否資料為機密，外交部應該要盡快確認是否資料露出，同時要強化資安管理。