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陸啟用M503銜接航線 綠委轟：為政治目的罔顧民航安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
中國國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調中國民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
中國國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調中國民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸民航局今晨突然宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，大陸國台辦稱這對兩岸同胞都有利。不過，多名民進黨立委表達反對，痛斥中共作法霸道，為政治目的罔顧民航安全，令人懷疑是要在新任總統就職前「搞事情」，加大對台灣的政治施壓，籲眾人應坐下協調。

民進黨立委王定宇批評，中共身為大國，為何總是做出既野蠻又不文明的事？即使不談政治，在民航航行的安全上，國際民航組織本就規定在不同的飛航情報區，若有新航線，應與周邊國家協調，這是基本安全問題，「開車從你門口經過，要不要互相做個了解？」

王定宇質疑，此做法是為政治目的罔顧民航安全，若未經協調就上路，未來飛機如果發生故障而迫降、搶修，都沒有處理機制。中國本身是國際民航組織會員國，為何不遵循簽署過的規定，啟動航線前與周邊鄰國的飛航情報區協調，做適當且科學的管理。

王定宇說，中共2月1日就要這樣做，今天又突襲，是不是想在5月20日總統交接之際要搞事情，或想加大對台灣的政治施壓，看不到任何文明、遵守國際規範作法，非常糟糕。台灣雖然不是國際民航組織會員國，但在天空上飛的數以百萬次的架機，不會分藍綠、國籍。

王定宇說，影響飛安安全、壓縮台灣國防安全應變領域，不是單一國家要面對的事情，國際上對此應該要有態度。他說，中國的蠻橫，已促成第一島鏈的團結，作為鄰居，要提醒中國，霸道作法沒有好處，飛安超越黨派與國界，大家應該坐下來協調。

民進黨立委許智傑也表態反對，他強調，主權跟安全相當重要，對於中國片面啟用M503銜接航線，完全不尊重台灣，嚴重影響飛航安全。他批評，中國嘴巴上對前總統馬英九講對台善意，卻用行動擾亂台灣主權安全，恐使台海更緊張，針對惡意行動，他予以譴責。

民進黨 王定宇 航線

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