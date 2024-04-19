傅崐萁組團訪陸 綠酸「蹺班的人」

國民黨立法院黨團總召傅崐萁月底將率多名黨籍立委訪陸，民進黨立委昨天齊轟，此行時間、地點及目的都不對，還疑似傅與國民黨不同調；國民黨澄清，黨中央與黨團已充分溝通，樂見國會肩負維繫兩岸民間良善對話的責任，藍委也反譏，兩岸和平發展的訪陸紅利，獲利的還是執政者。

傅崐萁廿五日將以國民黨政策會執行長和國民黨團總召身分，率領近廿名藍委訪問北京，廿八日返台。民進黨團幹事長吳思瑤說，國民黨團赴中這段時間，立院議程一定往前走，「國民黨沒有這麼偉大，大到立法院都要停下來，等他們去中國接了很多指令回來再開會，這是辜負人民期待」。吳思瑤指出，傅崐萁這次帶隊率領藍委去中國，到底是誰的授權？又是代表誰？現在國民黨中央和國民黨立院黨團主張不一致，連代表性沒有喬好，卻爭相到中國去，搶當中共代理人，相當怪誕。

民進黨立委陳冠廷批評，傅此行時間地點及目的都不妥，與其趕在新任總統就職前赴陸，不如在六四天安門事件紀念日去，並向陸宣揚前總統馬英九相關的自由民主文章。

國民黨團書記長洪孟楷則要民進黨別再扣紅帽子，表示為何民進黨人與陸交流就是促進兩岸關係，國民黨人就是附和中共、給總統當選人賴清德難看，搞不懂這邏輯，若藍營赴陸能推動兩岸進展，也是全體國民受益。既然政府沒辦法做好，民間和藍營或在野朋友願意承擔，傅帶團出訪，一定秉持中華民國主權立場 ，以全體人民利益為優先。

國民黨昨也澄清，傅崐萁從二月開始聯繫相關事宜，國民黨樂見國會肩負起維繫兩岸民間良善對話的責任，也對於台灣人民關心的農漁產品行銷、旅遊觀光等民生經濟議題，與對岸進行協調與討論，期望達到讓兩岸人民互惠雙贏的目標。

對於傅崐萁警告民進黨團，若敢在國民黨團訪陸時發起偷襲表決，會立即還以顏色。民進黨立委林俊憲說，傅崐萁在會期中間把廿幾個立委帶去中國，還有臉說不准表決？根本是蹺班的人要別人也不准上班。