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民進黨正國會「以退為進」 擬拚新北、台南市長

聯合報／ 記者葉德正張曼蘋李定宇劉懿萱謝進盛周宗禎萬于甄／連線報導
民進黨正國會立委陳亭妃被視為下屆台南市長熱門人選。圖／聯合報系資料照片
民進黨正國會立委陳亭妃被視為下屆台南市長熱門人選。圖／聯合報系資料照片

民進黨布局2026新北、台南市長選舉，正國會爭奪2都市黨部主委皆不成，決定以退為進，換取參選市長籌碼。正國會今天將開會討論未來動向，可能在新北市長初選時再和蘇系一拚；台南市長則不排除考慮和其他派系結盟，力抗新潮流。

立委蘇巧慧是2026新北市長熱門人選，傳將先參選黨部主委，取得跨出選區的正當性。正國會前立委余天從登記參選到前晚退選，正國會大感錯愕，「有被突襲的感覺」，但考慮「以退為進，做為爭取2026的重要籌碼。」

至於蘇巧慧有意投入2026市長選舉卻出面爭取主委，陳啟能說，主委要輔選市長與議員，能力再好，「怎麼可能總統兼行政院長，行政院長也不可能兼內政部長，公職兼黨職的確會陷入尷尬局面。」 正國會表示，他們新北有2席立委、6席議員，地方影響力夠，市長黨內初選勢必白熱化，「就看蘇巧慧能否說服大家，從抬轎人成為坐轎人。」

蘇系議員彭一書認為，蘇巧慧擔任主委可先熟悉黨務，甚至帶入新的模式運作，主委一職能協助蘇巧慧擴充人脈、增加經歷，讓外界看見實力，才是重要因素。

正國會在台南對上新潮流，新系立委郭國文昨天下午由3名立委、18名市議員陪同，登記參選市黨部主委，郭國文強調2026大選就是2028總統大選前哨戰，務必落實黨務改革，為綠營在台南打下更厚實民意支持。

新系台南市長可能人選、立委林俊憲說，郭國文是公認最理想的主委人選，這次不分派系「用行動證明我們是台南隊」，希望台南更好。正國會立委陳亭妃被視為下屆市長熱門人選，她已表態不推人參選，對郭登記參選只說，「應該要問登記選主委的人，而不是問我。」

林俊憲 正國會 蘇巧慧 郭國文 陳亭妃

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