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余天不選新北黨部主委 李坤城：應該就是蘇巧慧了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
立法委員李坤城。記者邱德祥／攝影
立法委員李坤城。記者邱德祥／攝影

民進黨新北市黨部主委改選15號開始登記至19日，原本上演正國會前立委余天與蘇系立委蘇巧慧之爭，但隨著余天宣布不選，傳出正國會並未放棄，有意再推人。不過，余天子弟兵、民進黨立委李坤城今稱，目前黨部主委選舉相對單純化，應該就是蘇巧慧爭取，蘇將爭取所有派系跟黨員支持。

這次新北市黨部主委改選，攸關2026綠營市長人選，正國會原先計畫派出「大師兄」新北議員陳啟能參戰，但在得知蘇系、新系、英系合推蘇巧慧後，轉為說服余天參戰，並在臉書大動作宣布，突襲蘇巧慧，但隨著余天退選，也讓布局亂了套。

傳出正國會成員今天將開會討論下一步，後續可能會推派新人選，最有可能派出陳啟能，但立委李坤城、新北市議員卓冠廷也有被點名，會在登記截止前確定。

李坤城今在國會受訪透露，余天很有意願參選，但妻子李亞萍有不同意見，認為余天年紀大了，可以從旁協助，幫助年輕人。他說，余天過去擔任黨部主委或立委時，都跨派系輔選，原想借重其輔選經驗、對2026選舉也有幫助，退選自然有遺憾，「他過去為黨付出這麼多，若選到底其實很有機會。」

被問到未來是否會支持蘇巧慧，李坤城說，目前黨部主委選舉相對單純化，「應該就是蘇巧慧爭取」，蘇會爭取所有派系跟黨員支持。他並稱，黨部主委無法決定議員跟市長提名，全由中央決定，主委是具有輔選的重要功能。

正國會 蘇巧慧

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