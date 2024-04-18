余天棄選新北黨部主委 蘇巧慧曝李亞萍聯繫她講這些事

民進黨新北市黨部主委選舉，原本上演正國會立委余天對決蘇系立委蘇巧慧，但余昨天深夜拋震撼彈宣布退出。蘇巧慧今天受訪透露，余天妻子李亞萍與她有聯繫，對余天參選表達強烈反對，認為到了交棒下一代的時刻。蘇巧慧說，她會證明自己是帶領黨部年輕化最適合的人選，近期會拜訪黨公職傾聽意見，「連余天大哥那份一起加油。」

民進黨縣市黨部主委選舉自4月15日至4月19日領表登記，5月26日投票，余天在登記首日便指派助理領表登記參選，訴求2026年贏回新北市、議會拚過半，獲長期合作的湧言會支持；蘇巧慧則在多名蘇系、新潮流與英系前現任立委與市議員到場支持下完成登記參選，訴求黨務年輕化。

原本余天與蘇巧慧的對決讓新北市黨部主委選舉成為媒體關注熱點。但余天昨晚表示，因妻子李亞萍不同意自己再參政，將退出民進黨新北市黨部主委選舉。蘇巧慧第一時間表示，感謝余天對於後輩的照顧和提攜，自己會全力以赴。

蘇巧慧上午在立法院受訪時透露，李亞萍和她確實有聯繫，如同余天在臉書上所說，李亞萍強烈不同意余天參選，也覺得到了交棒給下一代、讓年輕人來拚的時刻，所以她也跟李亞萍說，責任由年輕一代來扛，會盡全力向新北民進黨同志證明，自己能帶領黨部年輕化，有活力、有戰力，會是最適合的新北市黨部主委人選。

蘇巧慧說，余天是她非常敬重的前輩，她會繼續努力，「連大哥的那一份一起加油。」

蘇巧慧指出，她在登記前就深深知道，這次新北市黨部主委的責任 是要團結民進黨在新北市所有的力量，所以在宣布之前，自己便致電給每位黨公職，並邀請他們出席隔天登記活動，很高興有這麼多人來參與，之後她還是會一一拜訪，傾聽大家意見，也期許能獲得更多指導，一起為新北市加油。