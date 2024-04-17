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余天晚間宣布不選新北黨部主委 對手蘇巧慧發文感謝
民進黨前立委余天14日表態參選民進黨新北黨部主委，立委蘇巧慧也在15日參選不過余天今晚臉書發文表示「經過幾天的長考，並與家人溝通後，天ㄟ要跟大家說聲抱歉，我將不會參選民進黨新北市黨部主委」，蘇巧慧則說，感謝余天大哥這一生對台灣民主的付出和貢獻。
余天今晚在臉書表示，發現新時代年輕人非常有想法，也很有熱情與執行力的好青年，到了該世代交替的時候。宣布將支持任何願意與民進黨站在一起、繼續為台灣、為人民打拼的每一位年輕人，台灣的未來就交給你們了。」表達不參選新北黨部主委。
蘇巧慧對此表示，余天大哥剛剛發文，宣布退出本屆新北市黨部主委選舉，感謝余天大哥這一生對台灣民主的付出和貢獻，也感謝他對於後輩的照顧和提攜。自己會為民進黨、為台灣全力以赴，在新北市爭取最大的支持。
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