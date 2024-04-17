王鴻薇：崇越在中國12地設廠 郭智輝是「紅色資本家」

崇越科技董事長郭智輝將出任新任經濟部長，但被國民黨立委王鴻薇踢爆，郭智輝曾違反證券交易法等遭起訴。王鴻薇今天再開記者會質疑，崇越科技中國大陸服務據點遍佈上海、北京等12大城市，民進黨可以接受「紅色資本家」擔任內閣嗎？國民黨立委黃健豪更提出資料指，郭智輝個人與家族捐給民進黨將近100萬政治獻金，難道是花錢買官嗎？

國民黨立委王鴻薇、黃健豪今天召開「賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！」記者會。王鴻薇拿出資料質疑，崇越科技中國大陸服務據點，遍佈上海、北京、成都、深圳、武漢等12大城市，旗下5間子公司也都在中國。過去民進黨動輒就扣人家紅帽子指人家是「紅色資本家」，例如民進黨發言人去年大選期間曾酸「其實中國才是鴻海不可分割的一部分？」「郭台銘是北京在地球上最大的人質」，王定宇也攻擊過「中國會給郭台銘中共乖寶寶貼紙」，為何賴清德現在卻放心將經濟部長職位交給郭智輝呢？

王鴻薇指出，郭智輝人事消息一出來後在網路上引發大批棒球迷討論，因為郭智輝在2014年稱要認養球場進軍職棒，到了2015年又說若2017年有第五隊，他願意認養第六隊，還要加入日本獨立聯盟，結果到了2017年時，崇越又認為加盟職棒門檻5.8億太高，且味全龍重返中華職棒有了第五隊，郭智輝就在2022年表態不進職棒。郭智輝如此反反覆覆，結果最後不進入職棒，會讓大家質疑未來經濟部長是否就是「畫大餅」、「開空頭支票」呢？

黃健豪則提出資料指出，郭智輝個人及家族總共捐給民進黨相關人士等100萬元政治獻金，這是不是花錢買官的行為呢？新任經濟部長曾捐過大筆金額給民進黨，請問賴清德用人標準是什麼？賴清德為何會選曾捐錢給民進黨的人為內閣，請賴清德要跟全民交代清楚。

另外，黃健豪也質疑，從資料顯示郭智輝就是「紅色資本家、紅色供應鏈」，請問賴清德為何找過去被民進黨視為洪水猛獸的企業主來擔任經濟部長，不會擔心經濟政策被中國綁架嗎？還是這個「郭董」（指郭智輝）有捐錢給民進黨，就沒有關係呢？

準行政院發言人陳世凱昨日回應，崇越公司旗下「蘇州崇越」僅為承包廢水處理工程業務，而違法證交法一事是因崇越公司2007年發生商務糾紛所致。王鴻薇批評，陳世凱發的聲明與崇越公司發出的聲明一模一樣，新政府難道沒有任何調查能力嗎？對外宣稱創新內閣，但這些資料在網路上google都查得到，呼籲民進黨自己好好查清楚。