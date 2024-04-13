快訊

土耳其纜車塔架倒塌！車廂撞擊解體1死7傷、近200人受困高空

被投訴到壓力爆表離職 教保員淪為人人可喊打的職業

基努李維被爆要婚了！認定藝術家女友「靈魂伴侶」 自家豪宅辦庭院婚禮

台東縣大武鄉長補選投票踴躍 逾5成鄉民投票 黃建賓返鄉相挺

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
大武鄉前鄉長、立委黃建賓今天返鄉參與投票，他說「今天投票心情奇特」。記者尤聰光／攝影
大武鄉前鄉長、立委黃建賓今天返鄉參與投票，他說「今天投票心情奇特」。記者尤聰光／攝影

台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成，前鄉長、立委黃建賓返鄉參與。他說，「以前都是人家投我，這次換我投別人，心情奇特，未來會持續為鄉親服務」。

補選投票時間上午8點開始，共6處投開票所一早外就聚集支持民眾，有人還特地開夜車從北部返鄉投票，還有年輕人向學校請假，投下人生第一張選票。

國民黨王景昌、民進黨蕭國書和無黨籍高春花等3位候選人，也分別到戶籍所在地的投開票所完成投票，遇到支持鄉親，不忘寒暄問候，3人都對自己信心十足。

昨天在立院的黃建賓，早上也前去投票，有鄉親一時忘了他已是立委身分，見到他竟口誤說，「鄉長你已經是鄉長了，來投票幹嘛！」現場其他鄉親聽了都大笑起來。

黃建賓說，「以前都是人家投我，這次換我投別人，心情奇特，未來會持續為鄉親服務。」他期待選後新鄉長能把他過去在公所未完成的計畫能夠延續完成。

縣選舉委員會表示，這次大武鄉補選投票數4721人，週六早上8點至下午4點投票，6個投開票所預估晚間6點前就能開完票。大武鄉公所指出，今天投票踴躍，預估投票率逾5成。

台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成。記者尤聰光／攝影
台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成。記者尤聰光／攝影

投票率 補選 鄉長

延伸閱讀

台東大武鄉長補選最後衝刺 黃健庭、陳瑩團隊陪掃街

台東大武鄉長補選 候選人涉現金賄選3萬元交保

台東大武鄉長補選爆內鬨 藍黨部：無黨籍高春花遭停權

大武鄉長補選剩14天 莊瑞雄信心喊話一個月來兩次

相關新聞

台東縣大武鄉長補選投票踴躍 逾5成鄉民投票 黃建賓返鄉相挺

台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成，前鄉長、立委黃建賓返鄉參與。他說，「以前都是人家投我，這次換我投...

影／柯文哲9天Longstay麥寮助選 今早陪投票...感想出乎意料

雲林縣麥寮鄉長補選今天登場，民眾黨全國補選唯一提名的麥寮鄉長候選人林宜豊，黨主席柯文哲到麥寮助選長達9天，今天一大清早8...

兩黨甲動都出包 藍被爆代投票、綠陷雙標內訌

立法院院會昨天為了「軍公教年金停砍復議案」上演表決大戰，藍綠都發出甲級動員令，不過國民黨有六名立委未到場、民進黨有四位未...

韓國瑜關鍵出手 藍年改案順利付委

立法院會朝野昨天再度過招，國民黨立院黨團發出甲動並提出變更議程，針對民進黨立院黨團對國民黨立委賴士葆等所提的「軍公教年金...

超級補選日？ 全台6場補選13日登場 各地選情一次看

全台6場公職補選13日登場，分別為苗栗縣苗栗市長、雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長、台東縣大武鄉長、宜蘭縣第4選區縣議員和台中市...

牽動2026布局！宜蘭員山鄉議員補選選前之夜 藍綠掃街催票

宜蘭縣員山鄉縣議員明天補選，4名候選人中，黃雯如、藍萬義與謝萬得今天都掃街拜票，盼催出最後選票。本次補選的候選人都是無黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。