台東縣大武鄉長補選投票踴躍 逾5成鄉民投票 黃建賓返鄉相挺
台東縣大武鄉長今天補選，鄉民投票踴躍，預估投票率逾5成，前鄉長、立委黃建賓返鄉參與。他說，「以前都是人家投我，這次換我投別人，心情奇特，未來會持續為鄉親服務」。
補選投票時間上午8點開始，共6處投開票所一早外就聚集支持民眾，有人還特地開夜車從北部返鄉投票，還有年輕人向學校請假，投下人生第一張選票。
國民黨王景昌、民進黨蕭國書和無黨籍高春花等3位候選人，也分別到戶籍所在地的投開票所完成投票，遇到支持鄉親，不忘寒暄問候，3人都對自己信心十足。
昨天在立院的黃建賓，早上也前去投票，有鄉親一時忘了他已是立委身分，見到他竟口誤說，「鄉長你已經是鄉長了，來投票幹嘛！」現場其他鄉親聽了都大笑起來。
黃建賓說，「以前都是人家投我，這次換我投別人，心情奇特，未來會持續為鄉親服務。」他期待選後新鄉長能把他過去在公所未完成的計畫能夠延續完成。
縣選舉委員會表示，這次大武鄉補選投票數4721人，週六早上8點至下午4點投票，6個投開票所預估晚間6點前就能開完票。大武鄉公所指出，今天投票踴躍，預估投票率逾5成。
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