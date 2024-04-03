保母品質不一釀亂象 民團：居托中心無法有效排毒

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剴剴遭虐死案殷鑑不遠，除了出養制度引發討論，保母品質把關也是關鍵議題。全台共有71處居家托育服務中心，設有居家托育訪視督導員，以1：60的比例執行保母訪視、輔導等業務，但托育及就業政策催生聯盟指出，居托中心成立16年來，功能已遭弱化，無法有效「排毒」，讓不適任保母退出系統，呼籲衛福部盡快修訂「居家托育服務中心訪視輔導工作指引」以解決問題。

托育及就業政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，自內政部兒童局時代，保母托育計畫建置保母系統，用意是納入取得證照的保母，提供訓練、轉介等，讓家長能夠找到受政府管理的保母，且透過訪視督導員制度，發現托育問題、要求保母改善，並讓不適任保母退出系統。

不過，托盟召集人劉毓秀說，上述制度歷經變革，遭政府「一誤再誤」，低生育率會讓國家無後，保母訪視督導制度不能不要，中央應該積極改善現行制度，不要讓有心在此領域努力的民間團體承受巨大壓力。

「居托中心的訪視督導員是托育服務的安全守門員，但其角色卻在幾次制度變革中遭弱化。」黃喬鈴表示，保母登記制上路後，保母品質參差不齊，居家托育中心訪員則因工作量大，且缺乏訪視標準指引及訓練等原因，即使訪視時發現問題，在缺乏縣市政府社會局公權力介入的情況下，難以解決問題，只能從旁輔導希望保母改善。

彭婉如文教基金會居家托育部組長李庭欣則表示，在缺乏法規訂定業務範圍的情況下，居家托育人員常被交代要調解履約賠償事宜、家長與保母的糾紛等，這是專業錯置，壓縮訪視時間，讓訪視輔導員實務工作面臨困境。

李庭欣指出，居家托育中心有察覺問題、發現托育風險的能力，但缺乏估公權力，常常只能眼睜睜看著眼前的「未爆彈」，但拆彈任務仍要落到地方政府手上，「衛福部應負起督導、統籌工作，讓居托中心發揮應有作用。

劉毓秀表示，政府若有心解決上述問題，只要修訂「居家托育服務中心訪視輔導工作指引」，明定居托中心工作內容，以及訪視督導員的訓練方式，制定更完善的訪視指引等，這是立即可行的做法，不像修訂兒權法、托育服務法曠日廢時。