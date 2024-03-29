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冷眼集／兒低調卻屢傳黑料 邱國正已成有心人打擊目標

聯合報／ 本報記者程嘉文
國防部長邱國正。聯合報系資料照
國防部長邱國正。聯合報系資料照

國防部長邱國正有一對兒女。兒子邱晃年追隨父親的腳步加入國軍，但軍旅生涯長期在情報單位發展，在此次被指召妓事件之前，幾乎沒有照片流傳在外。媒體所知關於他的故事，也多與父親相關。邱晃年近年幾次被人爆料，外界多半認為是為了打擊其父。

一九九六年台海飛彈危機時，邱晃年國中，同學要他回家問爸爸，到底會不會打仗？邱國正當時告訴兒子，軍人為了國家與人民，絕不怕犧牲生命，「如果真的開戰，你只會面臨兩種狀況，一是歡迎我凱旋，二是到戰場尋找我的遺體。」語畢，父子兩人都掉了眼淚。

邱晃年與父親一樣，成為陸軍裝甲兵軍官，二○一一年考入軍情局。他在軍情局期間，曾以化名到土耳其留學，身分卻遭外洩，軍情局為免邱晃年被中共或其他方面扣留作為人質，緊急將其由土耳其撤回台灣。至今對岸網站仍可看到文章宣稱，「台灣軍頭之子差點被大陸活捉」。二○一四年，邱晃年轉調國安局

二○一九年七月，總統府爆發特勤私菸案，邱國正被蔡英文總統任命為國安局長，一上任就放話將下重手整頓。不久政壇出現耳語，除了重提邱晃年在土耳其失風事件，也說他得以轉入待遇更佳的國安局，是因為邱國正拜託當時局長李翔宙與軍情局長劉德良「照顧」。

邱國正曾說，看到兒子因他而捲入官場黑函，覺得相當遺憾，自己決定接國安局長，根本不曾告訴兒子，接任後也沒特別聯絡。七月廿八日宣誓就任那天，他忍不住往台下看，想知道兒子在不在台下，但是沒有看到人。當天中午在局內餐廳才見到邱晃年，兒子告訴他，因為考慮到身分，所以沒有出席。

國安局 邱國正

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