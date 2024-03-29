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邱國正兒疑涉黃 國安局調查
網媒昨天爆料「疑似」國防部長邱國正在國安局任職的親兒召妓涉黃，國安局昨天表示，已立案調查，將毋枉毋縱釐清案情，如涉違法，依法究辦。
國防部發言人孫立方則表示，全案刻由國安局立案調查，邱國正以建軍備戰任務為職守，家庭事務若有需要，他將配合調查釐清。
邱國正兒子任職國安局，「壹傳媒」昨採「疑似」用語，爆料邱子涉黄，網媒除刊出邱國正在辦公室的家庭照，也有疑邱子手持健保卡證明身分的照片，媒體宣稱還持有疑超過廿張，疑與應召女子床照與疑數段性愛的影片等。而周刊雖未刊出宣稱持有的性愛照，但昨日下午已陸續有其他媒體收獲來自某網站類同的影片及照片。
據悉，媒體刊登上情後，邱國正曾將其子找到軍中辦公室了解情況，下令定義為家庭事務的發言角度。但對此，國防部昨天表示沒有訊息可提供。
傳國安局長蔡明彥昨天下令政風、督察相關幕僚單位成立專案小組，明天起迅速約詢或就詢邱國正兒子，了解案情，將比照謝靜華街邊失態案處理模式加速調查，辨明案情真偽。
邱國正治軍作風剛烈，任國安局長時處理私菸案，下令部分涉案人回軍，造成部分軍職部屬投訴不輟。近期又因深綠側翼質疑其對兩岸金廈水域對峙須慎戰的態度，他公開表示為兩岸情勢嚴峻夜不成寐，造成當局尷尬。諸般政治因素，讓這項爆料動機顯得複雜。
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