邱國正之子遭爆嫖娼 她疑「時間點微妙」：民進黨內搶位大戰？

國防部長邱國正之子於國安局服務，今被媒體披露疑有嫖妓、染黃。國民黨立委王鴻薇今對此表示，是否有人覬覦國防部長，邱國正因而位子不保，為兒子之錯下台負責，耐人尋味，520將到而怪事頻發，是否代表民進黨內搶位子搶得太兇。

針對邱國正之子染黃，王鴻薇說，國安局剛發生特勤少將在街頭擁吻女上校的違反軍紀事件，遭到外界的強烈質疑，為什麼國安局的軍紀如此鬆散，沒想到來一個更大條的，也是在國安局服役的國防部長邱國正之子，竟然發生了疑似他去嫖妓且染黃的事件，甚至被媒體掌握住關鍵照片，據說連影片都有，這事件國安局已經證實開始立案來調查，再度顯示國安局的相關人員是否軍紀極為鬆散。

王鴻薇指出，這次涉及的是邱國正之子，因為接近520，邱國正的位子是否因此不保，有人覬覦國防部長，所以放出這樣的訊息，讓媒體掌握曝光之後，意在逼邱國正在520之前下台，為兒子所犯的錯負責？耐人尋味。