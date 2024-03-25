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【重磅快評】林智堅論文是世紀冤案？陳明通搞錯3件事

聯合報／ 主筆室
陳明通出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
陳明通出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影

前國安局長、台大國發所教授陳明通今天舉行記者會，為其新書「2022的學術獵巫事件簿：阿通師談林智堅論文門始末」宣傳。記者會中，陳明通對2年前的林智堅台大論文抄襲案仍大聲喊冤，與會者甚至定調是「政治迫害」、「認知作戰」。但回顧此一事件，陳明通至少搞錯了三件事。

首先，陳明通雖然拿出了許多自以為是「證據」的資料，佐證林智堅的台大國發所論文並沒有抄襲余正煌，但仔細深究，卻可發現問題的關鍵點在於，陳明通宣稱林智堅論文構想在前，余正煌找他求助、他提供林智堅協助論文的相關資料助其完成論文在後，但無可否認是的事實是，余正煌的論文確實完成在林智堅論文之前，兩者論文又有諸多雷同，此雷同如果不是「抄襲」而來，就是陳明通自做主張把資料提供給余正煌。

換句話說，此事件不僅林智堅有論文抄襲之責，陳明通把資料提供給林智堅是否違反學倫問題，甚至是「陳明通害林智堅背負抄襲責任」，就成了另一個應該深入探究的問題。這個問題始終沒有被檢討，也就見證陳明通在台大順利退休，其實已經是「高舉輕放」甚至是「放水」了。

第二，是林智堅的論文爭議，其實並不僅止於台大國發所論文，當時爆出的，還有他中華大學的碩士論文也是抄襲而來，而且如果論案情嚴重程度，林智堅中華大的論文抄襲情況更誇張、更嚴重。當時的媒體、輿論高度關切，除了林智堅「民進黨桃園市長參選人」身分，更是「論文抄襲累犯」身分。更重要的，是當時民進黨上下以及側翼網軍們的一意護航，才讓事件演變到不可收拾的地步。

第三點和第二點高度相關，就是陳明通和今天記者會與會者、幫陳明通寫序者，都把此事件定調為「認知作戰」甚至是「政治迫害」。其中公督盟執行長、此次記者會的主持人張宏林，甚至把陳明通形容成「政治受難者」。這更是滑天下之大稽。陳明通號稱民進黨國師，是蔡政府重要的國安官員，此事件更見蔡英文對林智堅和陳明通的力挺，權力掌握者說是「政治受難者」，到底是怎樣的腦迴路，可以得出這種結論？

無論從學術或者政治上看，「林智堅論文門事件」都已經翻頁；但陳明通還是走不出來，用一些無法說服人的理由自我辯解，是對學術汙點不平，或者不甘被迫放棄政治權力？

林智堅 論文抄襲 陳明通

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