【重磅快評】柯蔣大戰引爆 柯文哲吞幾顆軟柿子？

台智光案引爆柯蔣大戰，前市長柯文哲批現任市長蔣萬安說謊，還砲轟副市長李四川「簡單我早就做了，哪輪到李四川？」，搶盡聲量與話語權。但柯的話再多，也抵不過蔣一個動作解除柯市府簽訂2200元專案費率合約，民眾黨反擊蔣是柿子挑軟的吃，但擺在眼前的是柯市府畏難敷衍，更不努力與廠商議價，實在沒資格罵人柿子挑軟的吃。

台智光案延燒多日，今天台北市長蔣萬安宣布解除前朝簽訂的2200元專案費率合約，事件出現重大轉折。柯文哲尚未發聲，但民眾黨發言人吳怡萱搶先回應，指蔣市府不檢討頻寬分級的必要性，也不敢處理前市府時期的母約，只是在做表面功夫，根本無法解決問題，不要柿子挑軟的吃。

但問題真的是這樣嗎？如果民眾黨要指責蔣市府不檢討頻寬分級，那柯文哲好歹也做了八年的台北市長，有那一次是認真在檢討頻寬分級？蔣萬安就任市長也不過1年3個月，現在還忙著處理柯市府和台智光簽的費率子約，民眾黨怎麼好意思說蔣市府挑軟柿子吃？

要說挑軟柿子吃，在台智光這個案子上面，柯市府顯然才是行家。李四川臉書貼文評論此案，柯文哲回應「議會藍綠聯合推翻我的覆議，蔣市府為何要配合議會不合理的但書」。柯受訪時表示，如果任意停掉與台智光合作，會讓台北市攝影機出現空窗期，沒有那麼容易，「簡單的事我早就做掉，哪裡輪到李四川？」

柯文哲的這番話，充分顯露他的思維邏輯。柯市府就是擔心一旦停掉與台智光的合作，會讓北市攝影機出現空窗期。

但同樣的情況，蔣市府今天以涉及弊案為由解除柯市府簽訂2200元專案費率合約的動作，難道就不怕北市攝影機出現空窗期？何況後頭還有棘手的違約問題等待處理。柯所謂的「停掉合作」，其實沒有那麼簡單，母約、子約也有不同層面的問題，但柯市府碰都不想碰，難道不是敷衍畏難的心態使然？

再談柯文哲「引以為傲」的覆議案往事，當時柯文哲被議會打臉後就開罵「藍綠聯手汙錢」，但是市府覆議案從頭到尾就只有一個「窒礙難行」的理由，連自家議員都沒力挺，再度印證柯口中「簡單我早就做了」的思維。然而，這句話的同義詞就是「困難的，我就不做了」，柯文哲是不想做？還是不能做？難免予人像想空間。

反差更大的就是議價的爭議了。柯文哲既罵藍綠聯手汙錢，但是他任內與台智光簽署子約，訂定費率月租3M、2200元，遭外界質疑過高。但匪夷所思的是，當初訂定月租費的過程資料竟神奇失蹤，蔣萬安下令查找，找了一星期還是找不到。

柯文哲訂出2200元的費率，蔣市府與廠商7度議價才調降100元費率。民眾黨宣稱2020年議定3Ｍ價格時，有從2280元議價降至2200元，既然如此，何不主動或協助拿出當初的議價資料，不是更能自證清白？還是柯市府當時根本懶得議價，又不小心吞下了一個軟柿子？