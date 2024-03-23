江啟臣將率隊登太平島 綠委八字註解籲三思而後行

立法院外交國防委員規畫登太平島考察，立法院副院長江啟臣確定帶隊參加。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨大動作登太平島只有八個字註解，時機不宜、動機可議，做事情要看時機，錯的時間做對的事情，好事也會變壞事。

吳思瑤指出，南海地緣政治複雜，中國片面拉高緊張局勢，沒有周邊國家會在此時安排元首登島，也沒有國會大動作率團登島考察，為什麼國民黨偏偏要扯後腿，順中國的意，讓台灣變成麻煩製造者，還愈揪愈大團，不只國民黨委員參加，還揪民眾黨，國民黨以為是揪團看電影嗎？

對於江啟臣將親自率考察團登島，吳思瑤表示，江啟臣帶動拉高考察團層級，不可不慎，請國民黨聽聽國安團隊的評估，此時此刻不宜登島，不要讓台灣成為國際社會頭痛的挑釁者，請國民黨三思而後行，不要存心想害台灣。

民進黨立委許智傑也說，太平島主權一直都是中華民國台灣，蔡總統是否登島尊重國安單位的建議，以及參考立法院長韓國瑜的判斷，保留彈性空間，才能真正守護主權跟外交。