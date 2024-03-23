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徐巧芯提修法縮減任監委資格 立委卓著遭剔除

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯提出監察院組織法第3條之1及第3條之2條文修正草案，刪除立委、直轄市議員轉任監察委員的資格規定，十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯提出監察院組織法第3條之1及第3條之2條文修正草案，刪除立委、直轄市議員轉任監察委員的資格規定，十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。圖／聯合報系資料照片

行政院前發言人陳宗彥被爆接受性招待並涉入協助酒店業者關說，卻未遭監察院彈劾，引起輿論討論。國民黨立委徐巧芯黃健豪等除口頭批評外，另也將提具體措施，改善監察院功能不彰。黃健豪提要推出監察委員退場機制，徐巧芯則將提案修法限制政治色彩過重者任監委。

徐巧芯擬提出監察院組織法第3條之1及第3條之2條文修正草案，刪除第3條之1現行條文中，第一項第一款「曾任立法委員一任以上或直轄市議員二任以上，聲譽卓著者」、第六款「清廉正直，富有政治經驗或主持新聞文化事業，聲譽卓著者」等可任監察委員的資格規定。

徐巧芯認為，原本這二款任用資格中，曾任立法委員或直轄市議員，以及富有政治經驗等，有違監察人員應具備之精神，所以主張刪除。

徐巧芯同時也增修第3條之2，「監察委員須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。十年內有加入政黨或參與任何政治活動者，不得為監察委員。」

徐巧芯表示，第一是不能有黨籍；第二是過去十年內不能擔任政黨的黨公職；第三是有參與他人的選舉，例如擔任某某市長的競選團隊成員，也算是涉入政治。徐巧芯說，按照她提出的條文內容，總統提名時就要針對相關要件做審核，立法院審查這些人事時可以檢核，否則很難有依據檢核特定人不符資格。

不過，前監察委員李復甸曾任第6屆立委，他受訪表示，他雖然是以大學教授十年以上聲譽卓著的資格任監委，但他認為，立法院過度介入監察院的事情不是很聰明。

李復甸說，現在監察委員做得不是「很入眼」，問題是在這些監察委員沒有處理自己風紀的問題，有風骨的人在，會依照監察委員自治、內控的機制，監察院一直都有，只是現在沒有人做，他也稱讚由傳播界轉任監察委員的人很優秀，讓監察委員多注意紀律委員會的功能較重要。

也曾擔任多屆立委的監察委員田秋堇表示，監察委員是被嚴格要求，加入過政黨的都要退黨，退黨才能擔任監委。要有政治色彩不一定要擔任政治人物或民意代表，何謂政治色彩很難定義。

另一方面，國民黨立委黃健豪也主張修法訂定監委退場機制。黃健豪說，他的初步想法是，依據某些指標檢視，監察委員的人事同意是立法院行使，比方說三分之一提案，投票表決某一個監察委員是否適任，需要有動態機制，不是提完名就沒事，這批監察委員是民進黨完全執政下的產物，都是亂七八糟的人。這也牽涉到沿革，以前的監察院是一定程度的民意機關，與司法院性質不太一樣，還是要向民意負責。

國民黨立委徐巧芯提案修正監察院組織法，主張刪除立委、直轄市議員聲譽卓著轉任監察委員的資格規定。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯提案修正監察院組織法，主張刪除立委、直轄市議員聲譽卓著轉任監察委員的資格規定。圖／聯合報系資料照片

徐巧芯 機制 監察院 黃健豪

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