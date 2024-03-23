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十大網路聲量立委／黃國昌只排第二 第一名遙遙領先

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日新國會首日以來，113席立委們的網路聲量表現，立法院長韓國瑜是第一名。圖／TPOC提供
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日新國會首日以來，113席立委們的網路聲量表現，立法院長韓國瑜是第一名。圖／TPOC提供

立法院開議至今快2個月，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年2月1日新國會首日以來，113席立委們的網路聲量表現，並列出前10名。國民黨立委共有4人，民進黨立委佔據4席，民眾黨黃國昌、黃珊珊也入榜，立法院長韓國瑜則是立院網路聲量王，且大幅領先第二名黃國昌。

TPOC表示，前10名分別是韓國瑜、黃國昌、徐巧芯、黃捷、王定宇、柯建銘、黃珊珊、羅智強、吳思瑤、傅崐萁。

TPOC指出，黃國昌今年改披「白袍」，以民眾黨不分區立委身份重回國會。黃國昌擔任民眾黨團總召職務，與黃珊珊兩人被戲稱為黨內「雙黃」，在媒體版面搶盡鋒頭，一言一行都受到矚目，調查期間內獲得超過23.8萬則總聲量，但好感度僅0.25，相當低，這意味著負面聲量遠超正面聲量。

TPOC表示，韓國瑜今年重回國會，2月1日如願當選立法院長，開啟全新的「韓國瑜時代」。統計調查期間，韓國瑜獲得超過46.1萬則聲量，遠超其他立委，好感度來到0.6，高於前十人名單的中間值。

民眾黨 韓國瑜 黃國昌

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