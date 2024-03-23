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監委：陳宗彥性招待暗語「喝咖啡」對小姐還有特別要求

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
行政院前發言人陳宗彥。圖／聯合報系資料照片
行政院前發言人陳宗彥。圖／聯合報系資料照片

監察院調查行政院前發言人陳宗彥「小芸案」，完整調查報告出爐。報告指出，酒店業者在對話時以陳董、同學、老闆的朋友來代稱陳宗彥，暗語「喝咖啡」代表性交易，暗語「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易之費用由酒店老闆吸收，甚至明講「要交代好，不要收錢，也不要問太多」，且除了小芸，另有「愛佳」、「愛玲」。

陳宗彥疑似關說、接受性招待案，是在去年二月被當時民眾黨立委陳琬惠揭露。陳琬惠更指出，陳宗彥的通訊軟體對話紀錄，竟向酒店業者詢問「小芸有空嗎？」行為離譜；陳宗彥隨即請辭，監院也立案調查。王美玉等人經查，認定陳宗彥違失情節重大，在2月20日提案彈劾，但投票結果為2票成立、11票不成立，彈劾不成立。

調查報告表示，陳宗彥疑似於賴清德擔任台南市長任內，在2012年12月27日、2013年4月30日、8月9日、10月31日、11月1日、11月9日、11月21日、12月15日共計8次，經由酒店安排與小姐外出。

調查報告指出，從酒店業者間的監聽譯文、陳宗彥個人Line畫面截圖等資料顯示，酒店業者替陳宗彥安排小姐時提及「勾出」、「勾3」、「9點勾」代表酒店業者安排小姐出場3小時或外出時間；暗語「喝咖啡」代表性交易；暗語「秀錢」、「咖啡錢」、「勾三秀六」代表性交易費用，暗語「咖啡錢算老闆的」、「只有老闆的朋友可以喝咖啡」代表陳宗彥性交易之費用由酒店老闆吸收。

調查報告表示，2013年11月9日的監聽譯文，甚至明講「要跟愛玲交代好，不要收錢，也不要問太多」。酒店小姐花名有「愛佳」、「愛玲」、「小芸」，酒店員工也清楚知悉陳宗彥對出場小姐有特別要求「條件好，盡量不要有刺青的」。

調查報告指出，陳宗彥所詢問的「小芸」，在台南地檢署查扣酒店會計記載之筆記本出現3次，顯示「小芸」當時確在酒店工作，當知悉「小芸」不方便時，陳宗彥還問業者「有差不多的嗎？」、對方回說「有，一樣地點？」更足徵陳宗彥至少接觸過「小芸」並知悉其外貌身形，才會脫口問有無其他「差不多」水平小姐，且見面地點與業者顯有默契，只要講「民生路上，路邊」，出場小姐即可知悉會合處。

此外，陳宗疑似替酒店業者關說工程，在調查報告中也指出，據陳宗彥Line2013年12月15日畫面截圖，對方18:29傳：「經發局會簽後才回到使管科蓋章，請協助縮短流程時間，還有消防局要跑」，陳宗彥18:30傳：「案名是」，對方18:32傳：「李○○視聽歌唱場所變更使用工程」。12月16日畫面截圖，陳宗彥11:13傳：「今早剛出使管，已請經發加速，後續消防也會追」，對方12:38傳：「知道了，謝謝」。

性交易 陳宗彥

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