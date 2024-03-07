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政院通過交通違規微罪不記點 綠委盼職業記點也暫緩

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照
民進黨立委林俊憲。圖／聯合報系資料照

行政院會今天通過道路交通管理處罰條例第7條之1、第63條、第63條之2修正草案，交通罰鍰1200元以下輕微違規不列入記點。民進黨立委林俊憲表示，行政院的版本出爐了，建議職業駕照的記點吊扣可能要暫緩，已有許多立委收到建議，確實是到了該檢討的時候。

為洗刷「行人地獄」汙名，2023年6月30日道路交通管理處罰條例部分條文修正案施行後，因放寬民眾檢舉項目及增加記點項目，致許多人因為違規臨停等微罪就被檢舉、記點，引發民怨。

林俊憲表示，行政院修法版本規定罰鍰1200元以下免記點，大部分之前會被記點的多是「臨停」，現在是罰款照罰，但不記點。不過除此之外，還有立委提案包括檢舉人制度，還有警察開罰才要記點，以及記點是否可以用上課來抵銷等等。

林俊憲表示，比較重要的是有職業駕駛的記點恐怕有侵犯人民工作權的爭議，建議對職業駕照的記點吊扣應暫緩。當然有錯就罰，罰到破產也沒關係，但不能讓人民不能工作。因為這具有高度共識（影響工作權），很多立委都收到很多的建議，確實是到了必須檢討的時候，希望可以凝聚更大的社會共識。

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