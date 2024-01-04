新北第8選區 吳崢指控張智倫發紅包涉賄 張競總：幫助地方社團發展
2024年總統及立委選舉倒數9天，民進黨新北市立委候選人吳崢今天指控，同選區的對手、國民黨立委候選人張智倫涉嫌賄選，行為包含發送紅包、萬元現金及高價電腦等，證實他在中和天羅地網的金錢利益網路。張智倫競選總部回應，這是長年推動，幫助地方社團發展與公益活動。
吳崢與民進黨立委林楚茵、名嘴李正皓上午在立法院舉行記者會，吳崢表示，張智倫不僅走到哪，紅包就發到哪，而且除了1000元、3000元的「小紅包」，每個月更有數場致贈萬元現金、高價電腦的行程。
吳崢說明，根據內部吹哨者提供的資料，包括時間、地點、姓名、聯絡方式及張智倫團隊的出席代表，全部都非常完整詳細，絕對真實，證實張智倫天羅地網的金錢利益網路，透過系統性、有計畫性地大規模送錢綁樁，選民不該讓這樣的惡勢力進入國會。
張智倫競選總部對此回應，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，而且是長年推動，相信有能力的人都會去做，不分黨派，為地方盡份力量。
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