快訊

「鬼故事大師」司馬中原驚傳病逝 享耆壽90歲

軍公教月退金有望調整…政院：已匡列44億預做準備 「會溯及今年元旦」

日版鄭捷！東京JR山手線列車內揮菜刀砍4人 包包還搜出「剁骨刀」

新北第8選區 吳崢指控張智倫發紅包涉賄 張競總：幫助地方社團發展

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
國民黨總統候選人侯友宜今天上午到新北中和廣福宮參拜，與立委候選人張智倫車隊掃街。記者江婉儀／攝影
國民黨總統候選人侯友宜今天上午到新北中和廣福宮參拜，與立委候選人張智倫車隊掃街。記者江婉儀／攝影

2024年總統及立委選舉倒數9天，民進黨新北市立委候選人吳崢今天指控，同選區的對手、國民黨立委候選人張智倫涉嫌賄選，行為包含發送紅包、萬元現金及高價電腦等，證實他在中和天羅地網的金錢利益網路。張智倫競選總部回應，這是長年推動，幫助地方社團發展與公益活動。

吳崢與民進黨立委林楚茵、名嘴李正皓上午在立法院舉行記者會，吳崢表示，張智倫不僅走到哪，紅包就發到哪，而且除了1000元、3000元的「小紅包」，每個月更有數場致贈萬元現金、高價電腦的行程。

吳崢說明，根據內部吹哨者提供的資料，包括時間、地點、姓名、聯絡方式及張智倫團隊的出席代表，全部都非常完整詳細，絕對真實，證實張智倫天羅地網的金錢利益網路，透過系統性、有計畫性地大規模送錢綁樁，選民不該讓這樣的惡勢力進入國會。

張智倫競選總部對此回應，這是幫助地方社團發展，協助慈善公益活動，而且是長年推動，相信有能力的人都會去做，不分黨派，為地方盡份力量。

張智倫 吳崢 紅包

延伸閱讀

張智倫缺席新北政見發表會 吳崢、邱臣遠：相當遺憾

影／新北中和選情激戰 綠民代元旦接力陪吳崢日夜車掃

影／遭王義川猛攻 趙少康開酸：王義川是誰啊？

蔡總統輔選吳崢「還差一點點」 張智倫則找王金平助陣

相關新聞

新北第8選區 吳崢指控張智倫發紅包涉賄 張競總：幫助地方社團發展

2024年總統及立委選舉倒數9天，民進黨新北市立委候選人吳崢今天指控，同選區的對手、國民黨立委候選人張智倫涉嫌賄選，行為...

台東婦聯會遭轟致電泛綠選民？ 綠嗆奧步搞分化 藍指被冒名

從去年跨年前夕迄今，台東縣有不少泛綠選民紛紛向民進黨台東縣黨部表示，接獲「婦聯會台東分會」致電要求支持「脫黨參選人」還明...

新北稱丈量賴清德老家撲空 賴競總：惡意操作

新北市財政局稱「丈量賴清德萬里老家撲空」。民進黨總統候選人賴清德競總發言人郭雅慧今天表示，「我們始終都全力配合新北依法辦...

查反滲透法案爭議多 政府執法「正當程序」談假的？

總統與立委選戰投票倒數9天，朝野黨派短兵相接，花招盡出。境外勢力、共諜滲透、外力介選等說法甚囂塵上，夾雜各黨派選舉造勢、借題發揮，真假難辨、讓人眼花撩亂。近來有外媒報導中共威逼五月天輸誠，以及綠委私密影片遭揭露，都被綠營說成境外網軍操作、中國介選。民進黨奧步一用再用，連中共都看不下去，國台辦立馬回批民進黨習慣性栽贓甩鍋，企圖借造謠炒作大陸介選來掩蓋醜行，睿智的選民應不難看穿民進黨這種選戰伎倆。

林右昌：政院核定25億經費 全面提升員警執勤安全

內政部長林右昌今天說，為保障警察執法的安全，行政院已核定新台幣25億餘元經費，透過添購非致命性武器、員警應勤防護裝備，及...

竹縣立委之爭成藍縣長前哨戰 綠推新人暗藏布局測試？

客家大本營新竹縣，被視為傳統藍營鐵票倉，國民黨新竹縣長楊文科尚未傳出培養接任的人選，這次立委選舉一、二選區派出前立委徐欣瑩、現任立委林思銘角逐，選後牽動藍軍縣長布局。而民進黨雖推新人迎戰立委，卻隱藏著長遠戰略規畫，以縣黨部主委鄭朝方為首的綠營，將竹北視為灘頭堡，對藍營地方拔樁、滲透各鄉鎮，這場立委之爭，被視為新竹縣長的前哨戰，逐步打破民進黨在客家選區艱困的局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。