【專家之眼】貿易壁壘海嘯即將來襲

中國大陸商務部於12月15日突然公告對台貿易壁壘調查結果，不出意料，我國對大陸產品設下諸多限制，遭認定構成貿易壁壘。未來陸方可能實施報復措施，恐對我產業產生內、外雙殺的劇烈衝擊。

大陸商務部公布的《關於就台灣地區對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查的最終結論》長達24頁，鉅細靡遺的說明我方如何違反WTO、ECFA與大陸相關規定，以及對大陸產業的負面影響。涉及貿易壁壘的產品由原先的2455項增加至2509項，其中農產品最多達1077項，包含米麵油、新鮮水果、蔬菜、乳製品、雞蛋等；工業產品則為1432項，如空調、冰箱等家用電器。

較讓人意外的是，大陸竟會提早公布結果。蓋陸方今年4月12日決定就展開貿易壁壘調查，並在10月9日宣布，鑑於情況複雜，決定調查期限延長3個月至2024年1月12日。當時就有很多人指責大陸選擇在總統大選前一日公告，意在干擾台灣選舉。陸方提早將近一個月宣布，刻意降低政治性。

我方的貿易壁壘由來已久，兩岸於2001年底與2002年前後加入WTO，陸方早就可以提出，為何至今年始啟動此調查?主要的原因就是，過去北京當局不願意破壞兩岸和諧氣氛，以維繫兩岸友善關係。惟民進黨執政後，不但政治上高舉「抗中保台」大旗；經濟上還主張「不要把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡」，呼籲產業降低對大陸市場依賴，欲達產業「脫鉤」（decoupling）。

既然如此，大陸遂要求回歸WTO規範。藉貿易壁壘調查，取回兩岸貿易的話語權。針對我方的貿易壁壘，兩岸都是WTO會員，陸方當然可以透過WTO要求我方改善，然大陸無意將兩岸問題，在國際場合解決，以避免將台灣問題國際化。

兩岸關係惡化下，各項官方溝通管道皆已中斷，大陸不太可能因為此爭端而重啟。比較可能的作法是，大陸可能要求我國限期解除貿易壁壘，否則將逕自提出報復措施，例如：提高關稅，或取消全部或部分ECFA。

不管陸方採取哪一種作法，都會對我國產生重大傷害。極有可能產生雙重衝擊，我國可能被迫開放當前管制的大陸產品進口，國內市場立即面對大陸低價的產品競爭；出口又因ECFA優惠取消，喪失大陸出口市場。

尤其是農產品將首當其衝，1077項農產品將大舉開放，國內市場遭到大陸農產品的激烈競爭；優勢農產品還將面臨被取消零關稅與快速通關等優惠，外銷市場岌岌可危。內外夾擊下的農業，產值將大幅萎縮。

ECFA早收清單讓傳統產業獲益匪淺，政府評估一旦全面取消零關稅，石化、工具機、鋼鐵影響極大；而大陸的電器產品、汽車相關、紡織、醫藥產品等還將大舉進入台灣市場。

難以想像對產業的衝擊，依賴傳產的龐大就業市場也將深受其害，恐造成可觀的失業人口。最後，僅能仰賴科技產業，屆時產業勢必患得荷蘭病。

我們確實不應將把所有的雞蛋全都放在一個籃子裡，但是更不該在找到其他籃子前，就砸了最大的籃子。