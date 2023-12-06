調查局盜賣毒品案 監院彈劾三官員

陳文茜從電話中聽得出施明德相當沮喪，對生命似乎失去了鬥志，甚至在言語之間拜託她要照顧2名女兒，讓她在電話中怒斥施明德：「我當然會照顧你女兒，但你向一個也是快死的人交代遺言幹嘛？我可能比你快死！」

2023-12-06 10:07