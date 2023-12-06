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調查局盜賣毒品案 監院彈劾三官員

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
調查局航基站前組長徐宿良涉嫌長期與販毒集團掛鉤，掉包盜賣查扣的毒品，調查局長呂文忠（中）率領兩名副局長、主任秘書等一級主管向全體國人鞠躬致歉。本報系資料照
調查局航基站前組長徐宿良涉嫌長期與販毒集團掛鉤，掉包盜賣查扣的毒品，調查局長呂文忠（中）率領兩名副局長、主任秘書等一級主管向全體國人鞠躬致歉。本報系資料照

監察院今天表示，法務部調查局航基站組長徐宿良多次利用該站管理漏洞，大量竊取該站毒品對外販售，嚴重損害機關形象；該站詹孟霖另發生6.5公斤安非他命遺失、製作虛假公文掩飾之重大違失；副主任林聖智長期疏於對屬員之監督，未依規定落實扣案毒品保管，亦有嚴重疏失，監委王麗珍、葉宜津、郭文東經調查認定違失事證明確，已通過3人彈劾案，全案移送懲戒法院審理。

2019年11月間，調查局航業處基隆調查站發現6.5公斤安非他命遺失情事，經查發現，該站除詹孟霖一度遺失6.5公斤安非他命情事外，尚有徐宿良涉嫌長期竊取該站扣案毒品，並轉售謀利，而詹孟霖與徐宿良之共同主管林聖智，長期疏於監督。

彈劾案文指出，該案非法所得利益高達1億6800萬餘元，嚴重破壞公務人員廉潔形象，重挫法務部調查局形象，毒品外流更殘害國人身心健康，使緝毒成果化為烏有。徐宿良、林聖智與詹孟霖等3人，違反行為時公務員服務法第1條、第6條至第8條規定，且情節重大，依法提案彈劾，移送懲戒法院審理。

毒品 法務部 彈劾案

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